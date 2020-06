Degli Angeli (M5S) plaude alla lettera dei 23 medici di Crema: ‘Basta sprechi. Serve una miglior medicina di prossimità’

25/06/2020 – Il consigliere di regione Lombardia Marco Degli Angeli torna sulla questione del nuovo ospedale di Cremona. Si era già espresso a riguardo con una nota congiunta con il Sen.Toninelli a riguardo in data 8 giugno tuonando:

“Basta sprechi, si valorizzino le strutture esistenti e si pensi ad un nuovo modello sanitario con al centro medici e operatori sanitari. Ho presentato alla giunta Fontana un’interrogazione con oggetto “realizzazione nuovo ospedale di Cremona” per comprendere QUANDO e con QUALI FONDI l’ospedale verrà COSTRUITO.

Sono felice di leggere la lettera inviata ai vertici di Regione dai 23 medici del Maggiore di Crema. Anche per loro la costruzione di un nuovo ospedale non è necessaria. Al contrario, è, invece, fondamentale rafforzare la medicina di prossimità. Il Primo firmatario della missiva è il dottor Attilio Galmozzi, medico di pronto soccorso che ha più volte posto l’accento su come “i lombardi meritano una sanità pubblica di qualità che sia in grado di curarli”. Sono completamente d’accordo con quanto scritto. Servono investimenti nella rete dei medici di famiglia e nella sanità territoriale, quella che il centrodestra ha smantellato in questi anni.

Portiamo i territori, dal cremasco al cremonese al casalasco al centro dell’agenda di revisione della nostra sanità. Bisogna partire dai bisogni. La lettera è chiara e trasparente. Non lascia spazio a nessun dubbio: “Serve più territorio. Lo abbiamo vissuto drammaticamente in questi mesi di emergenza sanitaria dove il territorio, inteso come medicina di prossimità, è stato assente”. Anni di disinvestimenti e di tagli alle risorse tra cui i posti letto. Rea anche una medicina territoriale sempre meno presente e accessibile. “Tutti elementi che hanno rappresentato il fulcro del fallimento gestionale dell’emergenza Covid.”

