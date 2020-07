Imbarazzante episodio del Premier per le vie di Roma – [VIDEO]

03/07/2020 – Un bagno di folla con decine di foto. E un piccolo fuori programma… Il premier Giuseppe Conte si concede una pausa di lavoro, tra il vertice di maggioranza e il preconsiglio dei ministri sul dl semplificazioni, per uno spuntino a base di bresaola e parmigiano in un locale a via della Croce, a due passi da palazzo Chigi.

Momenti di imbarazzo per il premier Giuseppe Conte che ieri pomeriggio si è concesso un giro per le strade di Roma, nel corso di una pausa di lavoro. Il presidente del Consiglio è stato avvicinato da molti cittadini. Un imprenditore chiede consigli per velocizzare i tempi delle banche. Una signora lo implora di arrestare gli allarmi a suo dire ingiustificati degli scienziati sul Covid. Alla fine arriva una ragazza. Si rivolge al premier senza mascherina: “Ho sostenuto l’esame di diritto privato con lei a Firenze”, dice. Poi aggiunge: “Dovrei togliermi mutande e reggiseno per fare foto di questo tipo. Facciamoci un selfie”.

loading…





Il Premier Conte, ha prima guardato perplesso i propri collaboratori, poi ha accettato lo stesso la fotografia, non senza redarguire la ragazza che non indossava la mascherina: “Manteniamo le distanze per cortesia” – ha detto il presidente del Consiglio. L’episodio ha richiamato per antitesi quella del principale avversario politico di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, che negli ultimi giorni è stato in diverse città italiane per lanciare la campagna elettorale della Lega alle elezioni regionali di settembre. Salvini non ha risparmiato selfie anche ravvicinati con i fan senza mascherina.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):