Stesso stipendio a Milano e Reggio Calabria? Sbagliato, il costo della vita è diverso”: polemica sulle parole del sindaco Sala

12/07/2020 – Stipendi diversi per chi lavora al Nord e per chi lavora al Sud? Una polemica sull’asse Milano-Reggio Calabria che nasce dalle parole del sindaco di Milano Beppe Sala. Che due giorni fa, durante una diretta Facebook sulla pagina di InOltre-Alternativa progressista, parla di costo della vita e di difficoltà dei giovani con una frase netta, nonostante le premesse sulla difficoltà del discorso: “E’ chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, perché il costo della vita in quelle due realtà è diverso”.

Risponde il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola bocciando la proposta di Sala sui salari differenziati nella Pubblica amministrazione tra Nord e Sud: “Non voglio polemizzare con lui – ha detto Amendola nel suo intervento alla Conferenza del Pd di Napoli -, ma il problema non è quello delle gabbie salariali”. Parlando con i giornalisti, il ministro ha aggiunto: “La proposta che ho letto non è una scelta condivisa, non solo dalla politica, ma dai sindacati.

La pubblica amministrazione deve essere trasformata, e con il decreto semplificazioni stiamo lavorando per eliminarli i ritardi, le burocrazie, ma è una responsabilità nazionale, non delle singole parti del Paese”.

“Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala i dipendenti pubblici del Sud dovrebbero essere meno pagati di quelli che lavorano al Nord. Il sindaco progressista propone, in sostanza, la reintroduzione delle gabbie salariali. A parità di mansioni, secondo Sala, un lavoratore di Reggio Calabria dovrebbe avere una retribuzione minore rispetto ad un lavoratore di Milano. Non ci meraviglia che da sinistra vengano proposte ricette economiche che coincidono con quelle che la grande finanza internazionale cerca di imporre all’Italia”, attacca su Facebook la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.



“Chissà – continua – se quella di Sala è una posizione condivisa dal governo, chissà cosa ne pensano i Cinque Stelle. Il tema della riduzione del costo del lavoro è un argomento da affrontare se si vuole favorire il rilancio occupazionale al Sud, ma è necessario pensare a strumenti di incentivazione per le imprese. Non certo ipotizzare, come fa Sala, di intervenire sulle retribuzioni dei lavoratori che vivono in regioni che già soffrono un gravissimo ritardo infrastrutturale e dei servizi. Il sindaco Sala – aggiunge – racconti ad un lavoratore calabrese che si trova davanti alla necessità di farsi curare fuori regione, o che deve accudire un familiare con disabilità, che merita di avere uno stipendio più basso perché vive in una regione in cui la vita costa meno”. – [Repubblica.it]

