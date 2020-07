Salvini: “Basta terrorizzare gli italiani”. Toninelli replica: “Sei un vile” (VIDEO)

15/07/2020- Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la proroga delle misure anti-covid fino al 31 luglio, ha chiesto di “smetteterla di terrorizzare e tenere chiusi in casa gli italiani, che vogliono vivere, amare e sperare senza distanziamento sociale”. Danilo Toninelli lo ha attaccato: “Sfruttare le paure dei cittadini facendogli credere falsamente che li vogliamo nuovamente rinchiudere in casa è un atto vile e becero che descrive le persone che l’hanno dichiarato”, VIDEO:

