Inchiesta sugli ospedali covid in Campania, indagata la dirigente: Sequestrati cellulare e pc. Pm ipotizzano reato turbativa asta

04/08/2020 – Indagata la dirigente dell’ufficio di gabinetto della Giunta regionale della Campania, è indagata nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli (pm Mariella Di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania (Napoli, Caserta e Salerno) durante l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus. Lo rendono noto organi di stampa. Alla dirigente, a cui è stato sequestrato il telefono cellulare e il computer, viene contestato il reato di turbativa d’asta. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle gare della Soresa (la centrale per gli acquisti per enti sanitari, società partecipate, enti strumentali e altre PA della Regione Campania) nei giorni in cui la regione era alle prese con il cosiddetto “picco” della pandemia.

Lo stesso reato viene contestato dagli inquirenti anche al dirigente dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, al consigliere regionale L. C. e al presidente della Soresa, C. C..

L’obiettivo degli inquirenti è fare luce sul maxi appalto da 18 milioni di euro necessari per la realizzazione dei Covid Center in Campania. Un intervento d’impatto per potenziare le strutture sanitarie, dettato dall’emergenza coronavirus e dalla paura che gli ospedali esistenti, a causa di carenze strutturali, non avrebbero potuto reggere un’onda d’urto fortissima qualora si fossero replicate le stesse condizioni verificatesi negli ospedali del Nord nei mesi terribili della pandemia. – [CONTINUA SU FONTE]

