Sondaggi politici al 5 agosto, crollo verticale della Lega, i 5 Stelle prendono il volo

09/08/2020 – Torniamo a parlare di sondaggi politici e lo facciamo stavolta con l’Istituto Ixè che a quanto pare ha cambiato giorno di uscita dei suoi studi, o forse è solo un caso. Quelli che andremo analizzare oggi infatti non sono i sondaggi pubblicati su Cartabianca, visto che il programma di Rai Tre ha completato la stagione ed è in pausa, ma si riferiscono a qualche giorno prima. Si tratta infatti di sondaggi di fine mese, li scopriamo forse con un po’ di ritardo, ma sono comunque sempre indicativi di quanto il parere degli italiani stia mutando in merito ai nostri partiti.

Sondaggi politici Ixè

Come sempre, prima di andare a vedere la classifica nuda e cruda dei sondaggi, partiamo analizzando il gap tra gli ultimi e i penultimi studi rilevati in questo caso da Ixè. Crollo spaventoso di Salvini e della sua Lega, addirittura un punto percentuale in meno rispetto al sondaggio del 21 luglio, siamo quindi di fronte a un disastro annunciato, anche se probabilmente la causa è ancora da ricercare nel caso Fontana. Passiamo al PD, piccolissimo passetto avanti per il partito di Zingaretti, solo lo 0,1% in più.

Che salto per il Movimento 5 Stelle, ben 0,9% in più rispetto al precedente sondaggio fanno dei 5 Stelle i più in forma del momento e scacciano senza alcun dubbio la crisi che li ha visti sprofondare negli ultimi mesi. Anche Fratelli d’Italia se la gode alla grande, per il partito della Meloni l’incremento è inferiore rispetto ai grillini, ma comunque sostanziale, +0,6% rispetto alla volta scorsa. Stabile Forza Italia, mentre La Sinistra incrementa dello 0,2%. Chiudiamo con il fanalino di cosa, +Europa scende dello 0,1% così come Italia Viva, mentre Azione mette un interessante +0,1%. – [FONTE]

