Per Giorgia Meloni i soldi del Recovery Fund sono merito suo: peccato che FdI si astenne [VIDEO]

26/09/2020 – Intervistata da Mario Giordano, Giorgia Meloni l’ha sparata grossissima: la leader di Fratelli d’Italia ha infatti dichiarato che il merito dei 209 miliardi di euro del Recovery Fund sarebbe suo e del suo partito. Lo stesso partito che lo scorso 23 luglio, nel corso della riunione plenaria del Parlamento europeo, si è astenuto dalla risoluzione che prendeva atto del Consiglio europeo all’interno del quale il pacchetto d’aiuti era stato approvato.

Insomma, Giorgia Meloni non ci pensa due volte a prendere per i fondelli il pubblico di Mario Giordano e i suoi elettori, probabilmente contando sul fatto che cosa effettivamente sia il Recovery Fund non è ancora chiaro a molti. Non ci può essere altra spiegazione che non la precisa volontà di mistificare la realtà, perché le sue parole sono inequivocabili:

loading…





“I soldi arrivano grazie a noi, nel senso che arrivano grazie a quelli che non si sono accontentati di quando l’Europa aveva deciso di stanziare 200 milioni per tutta l’emergenza covid e il Pd applaudiva, clap clap”.

Riguardo questa proposta dei 200 milioni di euro, parliamo del 23 febbraio 2020, due giorni dopo lo scoppio dell’epidemia a Codogno e ben prima dell’inizio della vera emergenza. Parliamo insomma di un periodo in cui era assolutamente inimmaginabile cosa sarebbe successo di lì a poche settimane.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):