Fondi Lega, la Finanza sequestra ai commercialisti arrestati due ville sul lago di Garda

16/10/2020 – E’ in corso da questa mattina il sequestro di due ville di proprieta’ dei consulenti vicini alla Lega, A. M. e A. di R., che si trovano agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission e sui fondi della Lega. Secondo quanto appreso i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sono andati a mettere i sigilli sulle due strutture che si trovano sul lago di Garda in provincia di Brescia.

Secondo le ipotesi investigative, parte dei soldi in surplus con cui è stato acquistato il capannone di Cormano per farne la sede della Lombardia Film Commission, sono confluiti nella Taaac srl di proprieta’ di Di R. e M, la quale ha poi acquistato gli immobili. Si tratta di appartamenti su piu’ piani, assimilabili a villette, del valore di 308 e 330 mila euro.

Secondo quanto ha scritto il giudice Giulio Fanales nel provvedimento di sequestro, la proprietà delle case, che si trovano all’interno del “Green Residence Sirmione” sono riconducibili ai due consulenti vicini alla Lega, al di là dello schermo societario, ovvero la stessa Taaac, che ora si chiama Partecipazioni srl. In base alla ricostruzione dei pm Stefano Civardi ed Eugenio Fusco, il capannone del Comune del nord Milano è stato acquistato per 800mila euro, quando ne valeva 400, dalla Regione, per farne la sede della casa di promozione cinematografica.

Il surplus sarebbe servito a rimpinguare le casse del partito, ma i fondi sarebbero stati fatti transitare attraverso una serie di fiduciarie, tra cui la Fidirev, con sedi anche all’estero e in paradisi fiscali.

Di R., M. e S. – contabili vicini al Carroccio – sono agli arresti domiciliari da settembre per peculato e turbata liberta’ nella scelta del contraente, oltre che per reati fiscali. A dare l’avvio all’inchiesta il fermo da parte della gdf di Luca Sostegni, prestanome cui è contestata anche l’estorsione, perche’ avrebbe chiesto 50mila euro in cambio del suo ruolo nell’operazione, minacciando di rivelare particolari ai giornalisti se non li avesse ricevuti. – [FONTE]

