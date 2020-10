Arrestati 6 appartenenti al clan Casamonica-Di Silvio a Roma. Raggi: “Casamonica stavano pianificando un attento contro me e la mia famiglia”

27/10/2020 – E’ in corso un’operazione di Polizia Giudiziaria coordinata dalla locale Procura Distrettuale Antimafia nei confronti del clan Casamonica-Di Silvio. Agenti del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Romanina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma nei confronti di sei appartenenti alla famiglia Casamonica-Di Silvio, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i vari fatti contestati ci sono anche le violenze del Roxy bar.

Raggi: “Casamonica stavano pianificando un attento contro me e la mia famiglia”

„”In seguito agli abbattimenti delle villette dei Casamonica vivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia”. Così la sindaca Virginia Raggi nel corso della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, parla della criminalità organizzata romana rivendicando la sua personale lotta contro la malavita. “A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio i Marando e ci sono zone di Roma dove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perchè hanno paura di farsi vedere dai clan”.

loading…





Poi ancora interpellata sul coronavirus e sulla seconda ondata di contagi che sta colpendo il Paese. “Il Covid incide sulla malattia ma anche sull’economia. Ci sono famiglie che non sanno dove sbattere la testa. Quindi ora il Governo metta mano al portafogli e aiuti chi deve stare chiuso. Ma mi rivolgo anche a chi può: aiutiamo le imprese, compriamo qualcosa, andiamo al centro di Roma”. E ancora: “Ricordo che i Casamonica sono nati con l’usura, e la criminalità arriva veloce” quando c’è una crisi economica. “Nel fine settimana presenteremo un fondo rotativo da 3 milioni per chi vuole aprire una attività” ha concluso.

Infine, sul tema elezioni e su un possibile accordo con il Partito democratico al secondo turno. “Voti dal Pd in caso ballottaggio? Penso che in questo momento è prematuro parlarne, lo scenario cambia di continuo. E poi i discorsi sulle poltrone sono stancanti, la gente non li vuole sentire. Oggi il tema sul piatto è il lavoro”. – [FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

VIDEO CORRELATI:







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):