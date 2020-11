Imprese e digitale: arrivano i GoDaddy Talks con gli imprenditori di successo

Gli ultimi mesi non sono stati certamente facili dal punto di vista economico, con gli imprenditori italiani chiamati a dimostrare ancora una volta tutta la propria tenacia nell’affrontare il lockdown e la conseguente crisi legata alla diffusione del Coronavirus. In questo periodo è emersa con ancora più forza la necessità e l’importanza di adottare strumenti digitali per trasformare ed evolvere il proprio business.

Per sostenere il mondo dell’imprenditoria italiano in questa transizione, GoDaddy, provider di domini e fornitore di servizi web globale, ha deciso di lanciare i GoDaddy Talks, un nuovo format in cui discutere ed affrontare le principali tematiche del mondo del web.

Nel corso di queste conversazioni focalizzate sul digital, Gianluca Stamerra (Regional Director per Italia, Francia e Spagna di GoDaddy) si confronterà con alcuni imprenditori di successo che hanno saputo sfruttare il web per trovare il loro punto di svolta, portando il proprio business al successo.

Il primo incontro dei GoDaddy talks del 8 ottobre ha avuto come protagonista Marco Magnocavallo, fondatore e CEO di Tannico, una startup nata nel 2013 e divenuta in poco tempo la più grande enoteca online in Italia. Un ottimo esempio di innovazione, dato che Magnocavallo ha fondato 9 imprese, tra cui Blogo e Boox, accumulando successi ed esperienza in diversi ambiti.

Il 12 novembre sarà la volta di Enrico Pandian, CEO di FrescoFrigo ed esperto di startup che ha fondato circa 18 imprese tra cui PrezziPazzi.it e Supermercato24. Enrico spiegherà i passaggi fondamentali della sua carriera e i punti di svolta dei suoi successi ottenuti nel suo percorso imprenditoriale.

Sonia Peronaci sarà infine l’ospite del GoDaddy Talks di dicembre: volto noto del settore food, dopo aver fondato GialloZafferano nel 2006 ha continuato la sua avventura nel business online con il sito personale di ricette e consigli soniaperonaci.it e con il progetto Sonia Factory che ha come obiettivo quello di coniugare online e offline.

I GoDaddy Talks sono totalmente gratuiti e possono essere seguiti direttamente sulla pagina Facebook di GoDaddy, così da prendere spunto da alcuni tra i più importanti esponenti del mondo digitale italiano e cogliere nuovi stimoli per il proprio business.

Sul sito di godaddytalks.it è già disponibile il calendario dettagliato dell'iniziativa