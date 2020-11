Corruzione nel Casertano, chiesti 36 rinvii a giudizio. Funzionari Pa e imprenditori: posti in cambio permessi a clinica

12/11/2020 – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto il rinvio a giudizio per 36 persone, tra imprenditori privati della sanità, funzionari della Regione Campania, dell’Asl di Caserta e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, dipendenti ed ex amministratori del Comune di Castel Volturno, tutti indagati a vario titolo per reati di corruzione, falso, indebita induzione, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio.

A rischiare il processo, oltre all’imprenditore della sanità V. S., i funzionari della Regione A. P. (dirigente del settore sanità), A. P. e A. R., il presidente di Aiop Campania (Associazione Italiana Ospedalità Privata) S. C., l’ex sindaco di Castel Volturno D. R. con parte della sua giunta e alcuni ex consiglieri comunali.

L’indagine riguarda gli illeciti che si sarebbero consumati attorno ai lavori di ampliamento del “Pineta Grande Hospital” di Castel Volturno (Caserta), per i quali Schiavone avrebbe corrotto i funzionari pubblici assumendo nelle sue cliniche loro familiari o amici. – (ANSA).

