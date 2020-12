Scissioni a Bruxelles: Corrao, Evi, D’Amato e Pedicini lasciano il M5S

03/12/2020 – Le trattative sono entrate in fase avanzata già a novembre. Anche prima che i 4 ribelli M5s a Bruxelles prendessero la decisione di ritirare la propria quota dal pagamento degli otto addetti alla comunicazione della delegazione all’Europarlamento. Ora sembrerebbe che ci siamo: Ignazio Corrao, Pier Nicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno lasciato il Movimento e stanno per aderire al gruppo dei Verdi europei. Domani la famiglia politica guidata all’Eurocamera dal belga Philippe Lamberts e dalla tedesca Ska Keller ne discute in una riunione straordinaria.

Sono principalmente due gli ostacoli che finora hanno bloccato la trattativa. I Verdi hanno sempre chiesto un divorzio dal M5s, come pre-requisito per entrare nel gruppo. E poi c’era il problema di Eleonora Evi, referente per Rousseau a Bruxelles: si è dimessa. Rimosso dunque anche questo ostacolo.

Tutto pronto? Quasi. Nei Verdi, i tedeschi continuano a restare scettici. Da quando questa storia è iniziata, cioè subito dopo le europee 2019 che hanno portato all’Europarlamento 14 pentastellati senza un gruppo politico di riferimento e dunque senza i finanziamenti riservati a chi fa parte di una famiglia politica, la delegazione tedesca è sempre stata la più agguerrita a dire no al M5s, scettica sul sistema che governa il Movimento, guidato da Davide Casaleggio e Rousseau, poco trasparente. Ma adesso che i quattro hanno lasciato il Movimento e ora che Evi ha mollato anche Rousseau, ci sono meno argomenti anche per i contrari tra i Verdi.

Se l’annessione dei 4 va in porto, il gruppo di Lamberts-Keller arriverebbe a contare 73 eurodeputati. Ma resterebbe sempre sotto i sovranisti di ‘Identità e democrazia’, che con l’addio dei britannici all’Eurocamera sono diventati il quattro gruppo in classifica in plenaria, 76 eletti (i Verdi hanno sofferto grandi perdite con la Brexit).

In ogni caso, i 4 ex pentastellati sono quelli che in questi mesi hanno mantenuto maggiori contatti con il gruppo dei Verdi, che comunque non hanno mai pensato di prendersi tutti i 14 M5s in blocco. Troppo variegati. – [FONTE]

