Università, in sette video le rivelazioni shock dell’ex “barone”: “I concorsi? tutti pilotati. E le ricerche farlocche”

06/12/2020 – Parla il professor Emilio Campos, vicepresidente della Società oftalmologica italiana: “Professori scelti con criteri perversi, accordi tra commissari. La ricerca? pagata dalle aziende e gli articoli scritti dal personale delle case farmaceutiche”.

Concorsi pilotati. Trasferimenti di ateneo concordati a tavolino. Assunzioni realizzate con criteri perversi, tanto le capacità dei docenti non contano. Specializzandi trascurati e usati come tappabuchi. Attività di ricerca farlocca: pagata dalle case farmaceutiche, è svolta dal loro personale per brevettare i prodotti, ma firmata dai docenti universitari che così diventano esperti del glaucoma, delle maculopatie o di altro. Ecco il j’accuse del vicepresidente della Società oftalmologica italiana (Soi), Emilio Campos, già ordinario di Malattie dell’apparato visivo nell’ateneo di Bologna e presidente della Commissione per la selezione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale…

In realtà, precisa Campos, “la mia analisi interpretativa delle gravissime criticità del reclutamento, della ricerca, della didattica e via dicendo, va oltre i recinti dell’Oculistica italiana e interessa anche il resto delle specializzazioni medico-chirurgiche.” La denuncia di Campos, che è stato anche direttore della Scuola bolognese di specializzazione, si trova nel sito web della Soi (che associa 4.700 dei settemila oculisti italiani). Ed è proposta in forma di sette video-lezioni che l’autore chiama episodi. Titolo: “Quale direzione sta prendendo l’Oftalmologia accademica italiana?”- Continua su FONTE

