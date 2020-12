M5s, dopo il voto sul Mes 4 deputati lasciano il Movimento e passano al Misto: ecco chi sono

11/12/2020 – Lo scontro interno al Movimento 5 stelle sulla riforma del Mes non ha messo in difficoltà la maggioranza, ma è destinato ad avere strascichi dentro il gruppo parlamentare M5s (e non solo). Il primo atto concreto è arrivato neanche 24 ore dopo il voto in Aula: quattro deputati M5s hanno deciso di abbandonare il gruppo e iscriversi al Misto. Si tratta di Antonio Lombardo, Maria Lapia, Fabio Berardini e Carlo Ugo De Girolamo. I quattro, tutti eletti alla prima legislatura, erano tra i 58 firmatari della lettera dei dissidenti M5s che chiedevano di rinviare i punti critici della riforma del Mes e ieri, a Montecitorio, si sono espressi contro la linea ufficiale della maggioranza (insieme ad altri 9 deputati): Lombardo non ha partecipato al voto, Berardini e Lapia hanno votato contro, mentre De Girolamo si è astenuto. Una scelta che, come annunciato dal capo politico Vito Crimi, avrebbe comportato quasi sicuramente l’espulsione. “Noi 13 deputati che abbiamo votato coerentemente con il nostro programma elettorale”, ha scritto oggi in un messaggio Berardini, “siamo stati minacciati di espulsione ed emarginati. Il clima è diventato talmente tossico che non mi riconosco più in questa forza politica”.

L’addio al Movimento dei quattro è arrivato in un momento molto delicato e, non è un caso, pochi giorni dopo l’adesione di quattro eurodeputati M5s Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D’Amato al gruppo dei Verdi a Bruxelles. Secondo alcune fonti interne, tra i delusi del Movimento c’è l’intenzione di lavorare a una nuova formazione ambientalista. Ad esempio Lombardo, il deputato siciliano che oggi ha lasciato i grillini alla Camera, è considerato molto vicino all’eurodeputato Corrao. “Il progetto è solo agli inizi”, raccontano fonti interne. “Ma ci si aspettano altre adesioni a cascata tra i parlamentari M5s”. E in questo senso le parole usate da Lombardo nel dire addio sono state molto significative: “E’ stato un bel sogno, adesso sveglia! Oggi per me si chiude il percorso che mi ha legato al Movimento 5 stelle per molti anni. La votazione sul Mes è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. E, ha aggiunto: “Il governo Conte continuerà ad avere il mio appoggio, che ovviamente sarà misurato e valutato provvedimento per provvedimento. Non intendo andare nel gruppo misto per rimanerci, mi piacerebbe costituire una componente ecologista e progressista“. – [FONTE]

