20 anni di sistema Soldi&Poltrona: “La Lega ti Nomina e tu le ridai il 15%”

Versamenti al partito in cambio di nomine pubbliche. Posti nei più importanti cda d’Italia, nelle direzioni di ospedali e aziende sanitarie locali, nei consigli di revisione contabile delle partecipate pubbliche. Poltrone assegnate in cambio della restituzione alla Lega di una parte dello stipendio. È il “sistema del 15%” – la quota da restituire al partito per i nominati –, un sistema scritto nero su bianco. Così il Carroccio avrebbe gestito il suo potere politico negli ultimi vent’anni, con un vero e proprio sistema di finanziamento per le casse del partito, stando a quanto emerge sia da documenti inediti (in parte pubblicati in queste pagine) sia da diverse testimonianze raccolte.

“È dovere morale di quanti saranno nominati di contribuire economicamente alle attività del Movimento con importi che equivalgano mediamente al 15% di quanto introitato”: così si legge nero su bianco sul verbale del consiglio federale (organo esecutivo della Lega) datato 2001.

E ancora: “Lo sapevano tutti che funzionava così, era normale: tu eri nominato dalla Lega e poi aiutavi il partito” (Daniela Cantamessa, in Lega dagli albori, segretaria di Umberto Bossi fino all’arrivo di Roberto Maroni alla segreteria federale).

La politica è un servizio nei confronti della collettività: bisogna aiutare gli Italiani, non il partito. Questo stesso sistema è ancora attivo? Cosa ne pensa il capitone? Lo stesso che grida prima gli italiani?

A leggere la prima parte dell’inchiesta de Il Fatto Quotidiano si rimane sconvolti. Sembra tutto tranne che prima gli italiani, semmai alla faccia degli italiani. – – [Continua su FONTE]

