Nicola Morra: “In molti fanno solamente finta di appoggiare Conte”

14/12/2020 – Dice di aver visto strani segnali e strani conciliaboli: alcuni molto da vicino, visto che in Senato siede non lontano da Matteo Renzi. “Quando il leader di Italia Viva ha concluso il suo intervento sulla riforma del Mes in Senato, ho visto accorrere per complimentarsi con lui Matteo Salvini e Roberto Calderoli assieme ai forzisti Giacomo Caliendo e Maurizio Gasparri” racconta il presidente dell’Antimafia Nicola Morra, veterano dei 5Stelle. Convinto della sua linea: “Giuseppe Conte è una persona con competenze e capacità non comuni ma va sostenuto con lealtà, e non con un’ostentata fedeltà”.

*** Maria Elena Boschi a Mezz’ora in più ha detto di non credere al voto anticipato in caso di crisi di governo: “I 5Stelle hanno un problema per il secondo mandato e tanti non tornerebbero in Parlamento”.

Ricordo che noi del M5S siamo stati eletti in Parlamento per rappresentare le comunità in cui viviamo: non veniamo candidati in Alto Adige al bisogno come è capitato alla Boschi. Per noi non è un problema la rielezione, visto che abbiamo il vincolo dei due mandati, mentre altri non si pongono limiti. E non mi pare che Italia Viva sprizzi vitalità.

*** A cosa mira Matteo Renzi? Solo a un rimpasto o vuole la testa di Conte?

Sono i classici giochi della vecchia politica: si prova a portare all’estremo la tensione e a logorare il presidente del Consiglio per lucrare qualche vantaggio.

*** Renzi non pare solo in questa opera di logoramento, non crede?

Ritengo che Conte vada sostenuto con lealtà da chi, in quanto amico, gli fa capire con critiche costruttive anche cosa si può fare meglio. In un momento in cui la Germania decide un nuovo lockdown e ci sono così tanti problemi, mi pare follia prospettare una crisi che mira solo a soddisfare meschini appetiti. Purtroppo alcuni preferiscono la fedeltà alla lealtà.

loading…





*** A chi si riferisce?

A coloro che in pubblico ostentano sostegno a Conte, ma che in realtà gradirebbero che venisse sostituito per interessi personali.

*** Parla anche di esponenti del M5S?

Come ha fatto notare il Fatto, i discorsi dei capigruppo del Pd sembravano pronunciati da esponenti dell’opposizione.

*** Lei parla di lealtà, ma con altri 5Stelle ha fatto “ballare” il governo sulla riforma del Mes. Forse avete agevolato Renzi, no?

Io e altri abbiamo posto un tema politico, per fedeltà al programma con cui siamo entrati in Parlamento. Dopodiché abbiamo optato per la riduzione del danno. Ma se si doveva derogare al programma, bisognava consultare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Quando a Salvini venne risparmiato il processo per il caso della nave Diciotti, io votai contro l’autorizzazione a procedere, quindi contro le mie convinzioni, perché così decisero gli iscritti.

*** Vito Crimi a Sky Tg24 ha detto: “Quelli che hanno votato contro o si sono astenuti sulla riforma del Mes hanno votato contro i propri colleghi, e dovranno renderne conto”.

Io non mi sono astenuto, non ho partecipato al voto come altri miei colleghi, perché tale scelta non avrebbe causato danno al governo. E comunque la penso diversamente da Crimi.

*** Molti imputano a Conte la task force per la gestione del Recovery Fund. Lei?

Non ci vedo nulla di male nell’affidarsi alla competenza di alcuni tecnici, e va ricordato che quella del Recovery Fund è innanzitutto un’idea di Conte. Ma c’è un primato della politica che va tutelato. Per questo il dibattito sulla gestione del Recovery va parlamentarizzato. – [di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano]

CONTINUA A LEGGERE >>

VIDEO CORRELATI:







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):