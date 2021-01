Permessi di soggiorno a pagamento: sequestro per un milione di euro

15/01/2021 – Operazione della questura di Venezia contro un’organizzazione che procurava permessi di soggiorno a pagamento. Sono stati sequestrati beni del valore di oltreun milione di euro. || Il patrimonio sequestrato supera il milione di euro: vi compaiono 11 immobili ubicati a Venezia, Padova e Nuoro, un pubblico esercizio a Mestre, un esercizio ricettivo a Marghera, conti correnti bancari e postali, 30 mezzi commerciali e un immobile adibito ad attività ricettiva.Sono i numeri dell’operazione Onda Lunga condotta dalla Divisone Anticrimine della Questura di Venezia.Al centro della complessa indagine patrimoniale disposta dal Questore di Venezia e condotta dalla Sezione Misure Patrimoniali della Divisione Anticrimine, il patrimonio e i flussi finanziari proventi di attività illecita di due italiani residenti a Marghera, 49 anni e 43 anni, già noti agli uffici investigativi.

loading…





Risalgono infatti al 2010 le indagini che avevano evidenziato una organizzazione, di cui si trovavano all’apice, che consentiva agli stranieri, mediante dichiarazioni di ospitalità mendaci, di ottenere i permessi di soggiorno in modo fraudolento, dietro pagamento di un corrispettivo. Si parlava di un giro di affari stimato tra i due milioni e quattrocento mila e i tre milioni seicentomila euro.per dar esecuzione al provvedimento:l’operazione “Onda Lunga”, coinvolti 18 poliziotti della Questura di Venezia per effettuare i sequestri nelle province di Veneziae Padova, altre sequestrinelle province di Nuoro e del Verbano Cusio Ossola, sono state condotte d’intesa con le rispettive Autorità di pubblica Sicurezza.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):