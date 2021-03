17/03/2021 – Dentro anche progetti già esclusi”. Il documento inviato al Parlamento è quello scritto dal precedente governo, come del resto aveva spiegato il ministro dell’Economia. Ma la stampa ne ha dato conto come si trattasse di una riscrittura.

Il Tempo ha addirittura titolato sul “ripescaggio” della funivia di Roma, che però era solo uno dei tanti progetti di cui era stato chiesto il finanziamento con le risorse Ue e non è entrato nella versione finale. Il ministro delle Infrastrutture: “In quella lista anche opere che in realtà il precedente governo aveva già escluso”





No, non è il “Recovery plan targato Draghi” come ha scritto qualcuno. Non entra “molto più in profondità nei singoli filoni di spesa”, come ha sostenuto Il Sole 24 Ore. E anche “la proroga del superbonusedilizio al 2023″ è semplicemente una delle ipotesi vagliate dal governo precedente. Perché il documento con le schede tecniche sui progetti del Recovery plan inviato al Parlamento la scorsa settimana è quello scritto dal Conte 2 prima della crisi, come ha spiegato Il Fatto Quotidiano. E come, del resto, aveva chiarito il ministro dell’Economia Daniele Franco, annunciando l’invio alle Camere delle note tecniche “che noi ministri abbiamo ricevuto nel passaggio di consegne”.