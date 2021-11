Roma, corruzione all’ufficio urbanistica: informazioni in cambio di favori

21/11/2021 – A Roma l’urbanistica viaggiava anche a suon di favori e corruzione. Come riportato dal Corriere alcuni progetti per essere realizzati richiedevano qualche aiuto in Campidoglio. Secondo la Procura a dare quell’aiuto sarebbero stati alcuni dipendenti, funzionari e anche un ex assessore alle politiche urbanistiche del Comune di Roma, che adesso rischia di finire a processo per abuso d’ufficio. Intanto, prima della decisione finale che dovrebbe arrivare il 9 febbraio, il gip Nicolò Marino ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile del Campidoglio, che aveva lamentato la lesione “dell’interesse perseguito da Roma Capitale di garantire l’integrità del proprio apparato a tutela dell’interesse collettivo”.L’indagine si è mossa tra intercettazioni e acquisizioni di documenti, portando così il pubblico ministero Erminio Amelio a ricostruire quanto avvenuto e a trasmettere al gip un fascicolo completo, con nomi di rilievo e prove oggettive. Tra i favori scoperti, ci sarebbe quello fatto da una dipendente del dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma che, secondo il pubblico ministero, avrebbe mediato con i costruttori circa la delibera di annullamento del piano di recupero di Palazzo Raggi. Ricevendo per questo aiutino la bellezza di 20mila euro dal gruppo Bonifaci.