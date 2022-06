Imperia, la Prefettura sospende il sindaco arrestato per corruzione

09/06/2022 – La Prefettura di Imperia ha sospeso il sindaco di A. L. D., arrestato il 30 maggio con l’accusa di corruzione per avere ricevuto una presunta tangente da duemila euro dall’imprenditore V. S. della Edilcantieri Costruzioni srl, anch’egli finito in carcere in concorso.

Il decreto è arrivato nel fine settimana, come confermato dal vicesindaco Pier Carlo Gandolfo. L’amministrazione è stata eletta nell’ottobre scorso: “Ci sarà un continuo e costante confronto con la Prefettura – avverte Gandolfo – sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione. L’auspicio di tutti noi e del paese è che il sindaco possa chiarire presto la propria posizione”.

Sulla sua nomina a Responsabile Unico del Procedimento (Rup) di uno dei lavori finiti sotto inchiesta ad A., Gandolfo dichiara: “Un po’ per motivi di legge, un po’ perché le risorse sono poche, qualcuno la responsabilità deve pur prendersela. Purtroppo, hanno ridotto i Comuni ad assumersi troppi oneri”. – [FONTE]