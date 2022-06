Milano, marito e moglie nascondevano in cantina un “tesoro” da 5 milioni: in un caveau scoperti orologi, diamanti e lingotti d’oro

29/06/2022 – In cantina nascondevano un vero e proprio tesoro. Eppure negli ultimi 10 anni avevano dichiarato poco più di 20mila euro all’anno. In un caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso, marito e moglie bergamaschi tenevano oltre 2.584.500 di euro in contanti suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio, 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000 euro, nonché diamanti, gioielli, lingotti d’oro e oltre 2.600 monete d’oro e d’argento, per un valore di circa 1.000.000 euro di cui gli indagati disponevano senza una plausibile giustificazione.