L’eurodeputato di Fratelli d’Italia indagato per corruzione. Lui: “Sono sorpreso”

30/06/2022 – L’europarlamentare di Fratelli d’Italia C. F. è indagato dalla procura di Milano in concorso con l’ex consigliere comunale di Brescia, G. A., con l’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio perchè quest’ultimo si sarebbe dimesso dalla sua carica per far posto a un altro esponente di FdI in cambio dell’assunzione del proprio figlio come assistente parlamentare di Fidanza.

Nell’ambito dell’inchiesta il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo delle perquisizioni locali e domiciliari nei confronti di A..

“Ho appreso con sorpresa di questa indagine, che pare riprendere i contenuti di un esposto anonimo depositato alla Procura di Brescia nell’ottobre 2021, pochi giorni dopo la trasmissione di un’inchiesta giornalistica di Fanpage. Evidentemente, facendo politica, non si può essere simpatici a tutti e probabilmente qualcuno ha tentato di colpirmi in un momento di difficoltà, nascondendosi dietro l’anonimato. Tengo solo a dire che sono più che sereno, non ho commesso alcun atto illecito e sono certo che le indagini lo dimostreranno”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr C. F. – [FONTE]