Falsi vaccini, indagate cantante Madame e tennista Giorgi

24/12/2022 – Camila Giorgi potrebbe finire nei guai. La tennista azzurra, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, è indagata dalla procura di Vicenza per falso ideologico: sotto la lente dei magistrati veneti ci sono presunte finte vaccinazioni contro la pandemia del Covid-19 pur di ottenere il Green Pass. Insieme alla marchigiana sarebbe coinvolta anche la cantante Madame. Le due sarebbero tra i clienti di medici no-vax che sono al centro dell’inchiesta. Lo scorso mese di febbraio l’indagine portò all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Gli arresti sono poi stati annullati dal Tribunale del Riesame poichè, secondo i giudici, non esisteva il pericolo di reiterazione del reato.

Ma a circa dieci mesi di distanza da quell’inchiesta, aperta con le ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato, si scopre ci sono anche indagati eccellenti tra i clienti dei medici sopracitati. E tra i nomi ci sarebbe pure quello di Camila Giorgi. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, la cantante Madame era assistita dalla dottoressa Grillone Tecioiu da tempo, mentre Camila non risulta avere legami con il Vicentino. Le carte dell’inchiesta sarebbero già state trasmesse alla Federazione Italiana Tennis per eventuali provvedimenti.