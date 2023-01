L’arresto di Messina Denaro potrebbe costituire un favore a G.G.? L’ipotesi di uno scambio con l’ergastolo ostativo!

24/01/2023 – Riavvolgendo la moviola – spuntano tre covi segreti, la foto di Marlon Brando nel Padrino, sei messaggi sul social cinese Tik Tok che anticipavano la cattura del latitante, si ricordano precedenti profezie come quella del gelataio Baiardo legato ai fratelli Graviano (uno dei due ha appena querelato Saviano, chiedendo il ritiro del suo libro “Solo è il coraggio”) e viene avverata la speranza di Matteo Piantedosi, espressa il 9 gennaio ad Agrigento: “Mi auguro di essere il ministro che arresterà Matteo Messina Denaro”. Detto, fatto.

“Vi pare che sia giustizia questa?” ha chiesto alla Camera Carlo Nordio, che della Giustizia è il ministro e se la prende con i pm antimafia. La domanda però era stata fatta a proposito della vicenda giudiziaria dell’ex comandante generale del Ros, Mario Mori. Per 17 anni sotto processo penale – ha ricordato – poi assolto, ma con una “carriera distrutta” e neppure risarcito. “A me pare che quando si parla di giustizia – ha concluso – bisogna parlare anche di errori giudiziari”.

Proviamo a dirlo ai parenti delle vittime che non ce ne importa niente del principio di non contraddizione di Aristotele. Il quale oltretutto era pure greco.

Ps. A proposito che fine avrà fatto la tracolla che Matteo Messina Denaro aveva in spalla nelle immagini del suo ingresso nella clinica La Maddalena? Conteneva radiografie mediche, un cambio d’abiti, altro? Dopo quanto successo 30 anni fa siamo tutti un po’ fissati quando in giro spariscono borse, cartelle, agende.

Messina Denaro secondo quanto emerso dalle ricostruzioni durante il periodo di cura presso la clinica “La Maddalena” di Palermo dà il suo cellulare alle signore che fanno con lui la chemioterapia, si fa un selfie con un infermiere della clinica Maddalena di Palermo, prende il nome di Andrea Buonafede nipote di un pregiudicato di mafia.

Tutti comportamenti anomali per un latitante. La domanda è: si è fatto arrestare?

Nel novembre scorso Baiardo a “Non è l’arena” afferma: “l’unica speranza di Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo…E visto che Matteo Messina Denaro è molto malato, dice Baiardo, potrebbe consegnarsi lui stesso. E farebbe magari anche un regalino al governo”.

Per alcuni le parole di Baiardo suonano come la previsione di uno scambio: l’arresto dell’ultimo dei Corleonesi in cambio della fine dell’ergastolo ostativo per Graviano, e magari anche del 41 bis che sono le cose che più odiano i mafiosi.

“In questo senso le dichiarazioni di Baiardo possono essere interpretate o come una attualizzazione e prosecuzione della vecchia trattativa o come una volontà di parte di Cosa Nostra di riprendere un tipo di dialogo con lo Stato”, afferma Antonino DI Matteo, membro del Consiglio superiore della magistratura.



Nell’estate del 2020, Salvatore Baiardo, favoreggiatore della latitanza di Giuseppe Graviano, spiegò a Report perché il boss stava raccontando per la prima volta ai magistrati dei suoi rapporti di affari con Silvio Berlusconi.

“Lui ha ancora una speranza. Legata a che… tirino via sto 41 bis, che l’ergastolo venga abrogato e lui facendosi 30 anni di galera, già se ne è fatti 27 quasi. Quella è ancora l’unica sua speranza”, affermava Baiardo alle nostre telecamere.

Non solo afferma anche che Berlusconi era interessato ai finanziamenti della mafia per il nuovo partito:È stato totalmente finanziato dalla mafia e non solo dalla mafia.

Per alcuni le parole di Baiardo suonano come la previsione di uno scambio: l'arresto dell'ultimo dei Corleonesi in cambio della fine dell'ergastolo ostativo per Graviano, e magari anche del 41 bis che sono le cose che più odiano i mafiosi. – (da Report 23/01/2023)