Abuso d’ufficio, indagato il governatore del Molise Toma (Forza Italia)

16/02/2023 – Avviso di garanzia per abuso d’ufficio per il presidente della Regione Molise, Donato Toma (Forza Italia), e per gli assessori della sua giunta V. C., N. C., Q. P., V. N. e F. C. oltre all’ex assessore regionale M. M. e all’ex consigliere regionale N. R.. Lo riporta l’agenzia Ansa, riferendo che i fatti finiti nel mirino della procura sono avvenuti tra il 2020 e il 2021 e ruotano attorno all’incarico di commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano.

Leggi anche: Torino: Sequestro milionario nei confronti di un noto pregiudicato

Il sostituto procuratore di Campobasso, Viviana Di Palma, nei giorni scorsi ha concluso le indagini per abuso d’ufficio in concorso a carico di otto persone inviando l’avviso di conclusione indagini e il contestuale avviso di garanzia.

La nomina di commissario straordinario

Il 18 settembre 2020 la giunta regionale all’unanimità designò R. per l’incarico e alcuni giorni più tardi, il 29 settembre, quest’ultimo fu nominato con decreto dal presidente Toma. Tra marzo e aprile dello scorso anno poi il governatore e la giunta – intanto modificata con l’ingresso di F. C. al posto di M. M. – prorogarono l’incarico per altri sei mesi.

LEGGI ANCHE: Maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani non autosufficienti

Per la procura la nomina è avvenuta violando la legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico perché non fu rispettato il periodo di due anni che deve intercorrere tra la cessazione di una carica di componente della giunta o del consiglio regionale e il conferimento di un incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale: R. era stato consigliere regionale supplente tra il 2018 e il 2020. – [Continua su FONTE]

VIDEO CORRELATI: