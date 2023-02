Teverola (CE), corruzione su lavori e lottizzazione: indagati sindaco,2 consiglieri, tecnici ed imprenditori

24/02/2023 – Nonostante la parvenza di normalità, dopo che al sindaco T. B., all’ex sindaco B. L. e ai consiglieri comunali P. B. e P. De F., è stata notificata una proroga di indagini per il reato di corruzione dalla Procura Napoli nord, la tensione al comune di Teverola è salita alle stelle. L’inchiesta, condotta dal pm Cesare Sirignano, si focalizza su tre situazioni salienti dell’attività amministrativa: i lavori di via Roma, la chiusura dell’agriturismo «La sosta» e la realizzazione di nuovi edifici nell’area di via «Madama Vincenza» (nota come lottizzazione Schiavone). –