Barcellona, scandalo arbitri: c’è la denuncia della Procura per corruzione

13/03/2023 – La Procura spagnola ha denunciato il Barcellona per presunta corruzione nei pagamenti a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri). La denuncia è diretta anche allo stesso Negreira, agli ex presidenti blaugrana Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e agli ex dirigenti del club Óscar Grau e Albert Soler. La Procura ha denunciato i presunti reati di corruzione tra privati in ambito sportivo, di falso in atti e di scorretta amministrazione.

La denuncia della procura spagnola: “Attraverso i presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, il Barça ha raggiunto e mantenuto un accordo verbale strettamente confidenziale con il denunciato Enríquez Negreira, affinché, nella sua qualità di vicepresidente del CTA e in cambio di denaro, compisse azioni tendenti favorire il Barcellona nel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate dal club, e quindi nei risultati delle competizioni”, si legge nella denuncia. “Arbitri la cui designazione per ogni partita delle competizioni ufficiali spagnole a livello statale e professionale viene effettuata nel all’interno del CTA, l’organo preposto, inoltre, alle valutazioni per le promozioni e le retrocessioni degli arbitri, nonché alla proposta di candidati ad arbitri internazionali”. – [Continua su FONTE]