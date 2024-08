Dopo la villa da un milione di euro, ora fonti politiche svelano l’interesse per una villa in Albania

20/08/2024 -Anche se i lavori in Albania per questi due centri stanno procedendo a rilento, mentre i costi starebbero lievitando rispetto alle stime iniziali, i rapporti tra Meloni e Rama sembrerebbero essere sempre ottimi. Questa volta però la premier Meloni starebbe volgendo il suo sguardo verso l’altra sponda dell’Adriatico per un motivo differente: l’acquisto di una villetta in un resort a Palasë, una località di mare facente parte della contea di Valona. Come ha sottolineato Il Foglio si tratta di una “scelta legittima” da parte di Giorgia Meloni, con la nostra presidente del Consiglio che così starebbe valutando di effettuare questo investimento immobiliare in Albania.

Giorgia Meloni al momento è in vacanza insieme a tutta la sua famiglia – compreso il suo ex compagno Andrea Giambruno – in una masseria in Puglia. Come avvenuto lo scorso anno però non è detto che la premier possa replicare una visita in Albania chez Edi Rama. Come ha spiegato Il Foglio, in ballo infatti ci potrebbe essere anche l’acquisto di “una villetta in un resort nuovissimo davanti alla spiaggia con la possibilità di giardino e piscina privata”. I motivi di questa possibile operazione immobiliare in Albania da parte di Giorgia Meloni potrebbero essere molteplici. Per prima cosa la posizione della villetta in questione, definita dal giornale come “a un tiro di schioppo in traghetto dal Salento”.

Per la premier così potrebbe diventare una sorta di “rifugio” dove poter passare momenti di relax insieme ai suoi cari, evitando così l’assalto dei cronisti che da giorni albergano a Manduria quasi assediando la masseria dove Meloni sta trascorrendo le sue ferie. Inoltre l’acquisto della villetta andrebbe a cementificare il rapporto con Edi Rama, un alleato importante per Giorgia Meloni anche se i lavori per i due centri per migranti in Albania stanno procedendo in netto ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale. Lo scorso anno Meloni ha acquistato una villa al Torrino dal valore di 1,1 milioni di euro. Per La Repubblica si tratterebbe di una casa da 350 metri quadri con piscina, con la premier che “ha già versato 300 mila euro, gli altri 800 che servono a raggiungere il totale di 1,1 milioni di euro verranno versati in seguito, forse anche stipulando un mutuo”.