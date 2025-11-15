Corruzione in Ucraina, sospeso il ministro della giustizia: “Giro di tangenti da 100 milioni di dollari”

12/11/2025 – Le autorità anticorruzione Ukraine hanno condotto decine di perquisizioni presso alti funzionari del settore energetico, tra cui l’ex Ministro dell’Energia e attuale Ministro della Giustizia Herman Galushchenko. NABU e SAPO hanno scoperto schemi per influenzare imprese strategiche, hanno trovato denaro contante, documenti e connessioni offshore.

Secondo gli inquirenti di Kiev, il ministro sarebbe coinvolto in un giro di tangenti da 100 milioni di dollari. Al vertice ci sarebbe Timur Mindich, stretto alleato di Volodymyr Zelensky. Il suo nome non è citato nelle carte delle indagini. Ma per il parlamentare Yaroslav Zheleznyak e BBC News Ukraine, a celarsi dietro il nome in codice “carlson” sarebbe proprio Mindich. “Carlson” è descritto dagli dagli atti d’indagine come l’uomo al vertice della piramide corruttiva. Mindich sarebbe fuggito ieri, poco prima che gli gli investigatori della Nabu – l’Ufficio Nazionale Anticorruzione che conduce l’inchiesta – bussassero alla sua porta con un mandato di perquisizione. Ma come è riuscito a fuggire, l’uomo vicino a Zelensky?

Il Sapo, la Procura Specializzata Anticorruzione che indaga con la Nabu, ha denunciato una fuga di notizie. “La mattina del 10 novembre – si legge in un comunicato -, il capo della Procura Alexander Klimenko ha creato una commissione per condurre un’inchiesta ufficiale sulla possibile fuga di dati delle indagini preliminari della Nabu e del Sapo”. Secondo la testata Ukrayinska Pravda, il principale sospettato sarebbe il vicedirettore della Procura, Andriy Synyuk. Ora a farne le spese potrebbe essere proprio Klimenko.

