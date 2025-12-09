GdF Salerno, frode fiscale con “blockchain”: confermati gli 8 arresti

09/12/2025 – Frode fiscale tramite blockchain. La Guardia di Finanza di Salerno ha smantellato un’associazione a delinquere dedita a reati tributari. Tramite dei software facevano fittiziamente apparire che le impresa avevano effettuato investimenti, mai realmente effettuati ma che generavo crediti d’imposta: 8 arresti. I reati contestati sono associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni. A tre indagati è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. La frode si basava sull’acquisto simulato di software basati sulla tecnologia blockchain che facevano fittiziamente apparire come realizzati investimenti mai avvenuti. La misura cautelare personale già disposta dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame è divenuta esecutiva dopo che la Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi presentati dagli indagati.