GdF Salerno, frode fiscale con “blockchain”: confermati gli 8 arresti

09/12/2025 – Frode fiscale tramite blockchain. La Guardia di Finanza di Salerno ha smantellato un’associazione a delinquere dedita a reati tributari. Tramite dei software facevano fittiziamente apparire che le impresa avevano effettuato investimenti, mai realmente effettuati ma che generavo crediti d’imposta: 8 arresti. I reati contestati sono associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni. A tre indagati è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. La frode si basava sull’acquisto simulato di software basati sulla tecnologia blockchain che facevano fittiziamente apparire come realizzati investimenti mai avvenuti. La misura cautelare personale già disposta dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame è divenuta esecutiva dopo che la Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi presentati dagli indagati.
Articoli correlati
Salerno, l’auto blu di DE LUCA contromano travolge un motorino, ferita con prognosi una ragazza, ma De Luca può passare
Settembre 16, 2017 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Salerno, l’auto blu di DE LUCA contromano travolge un motorino, ferita con prognosi una ragazza, ma De Luca può passare
16/0972017 – All’apparenza è solo un incidente stradale. E neanche molto grave, per fortuna. Ma definirlo banale sarebbe impossibile. Primo, perché c’è una ragazza ventenne finita per accertamenti all’ospedale. Secondo, perché l’auto che l’ha travolta, […]
Palermo, 8 arresti: boss organizzavano lista civica per le elezioni amministrative: “Senza una candidatura giusta, siamo fuori”
Maggio 27, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia Commenti disabilitati su Palermo, 8 arresti: boss organizzavano lista civica per le elezioni amministrative: “Senza una candidatura giusta, siamo fuori”
27/05/2020 – Avevano pensato a una vera e propria lista civica in vista delle elezioni amministrative di Misilmeri, in provincia di Palermo, “senza partito”, per garantirsi il controllo del territorio e la spartizione del potere. […]
Bari, voti comprati per 50 euro: arrestato il sindaco di Triggiano
Aprile 4, 2024 admin Puglia Commenti disabilitati su Bari, voti comprati per 50 euro: arrestato il sindaco di Triggiano
04/04/2024 – Cinquanta euro in cambio di un voto: per questa accusa il sindaco di Triggiano, Comune del Barese, è finito agli arresti domiciliari. Il blitz, condotto dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria su […]
Commenta per primo