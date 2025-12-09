Promettevano finanziamenti e investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni di euro

09/12/2025 – Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, sono state sviluppate tramite la ricerca e l’ascolto delle numerose vittime e l’effettuazione di perquisizioni locali nel citato centro di elaborazione dati e nelle abitazioni degli indagati. Tali attività investigative, corroborate dagli esiti delle indagini finanziarie e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno fatto emergere come gli indagati, approfittando della fiducia che molti dei clienti (alcuni peraltro in situazione di crisi finanziaria o che avevano perso la casa durante l’alluvione) o dei risparmiatori riponevano nei professionisti, sono riusciti ad ottenere fraudolentemente cospicue somme di denaro. – [CONTINUA SU FONTE]

