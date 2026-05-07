Dossier sulle armi da Italia a Israele, Ascari (M5s): “Forniti i mezzi per bombardare Gaza”

06/05/2026 – Attualmente non sentiamo più parlare di Gaza non perché il #Genocidio sia cessato, ma semplicemente perché hanno fatto fuori quasi tutti i #giornalisti_palestinesi che rappresentavano i testimoni diretti di ciò che accadeva sulla striscia. Non smettiamo mai di tenere gli occhi su Gaza e di parlare di Gaza…..
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