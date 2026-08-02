IL SACCO DI KIEV: IL NUMERO 2 OLEKSANDR BANKOV SOTTRRAEVA I FONDI DEGLI AIUTI INTERNAZIONALI PER RIMPINGUARE I CONTI PRIVATI

29/07/2026 – Mentre il Paese combatteva per la sopravvivenza sotto le bombe, ai piani alti della diplomazia si architettava il furto delle donazioni estere. L’atto d’accusa della NABU scuote i palazzi del potere e lancia un severo monito: la corruzione in tempo di guerra è un crimine contro la patria.
L’Ufficio nazionale per l’anticorruzione e l’ufficio del procuratore specializzato per l’anticorruzione hanno esposto un gruppo criminale organizzato guidato dall’ex segretario di Stato del Ministero degli affari esteri dell’Ucraina (2020-2024). A quel tempo, Oleksandr Bankov deteneva tale posizione. I membri del gruppo sono sospettati di appropriazione indebita e riciclaggio di 37 milioni di ryvnia in fondi da donatori stranieri che sono stati assegnati per sostenere l’Ucraina all’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia. Nel momento più buio della storia recente ucraina, quando i cittadini di tutto il mondo svuotavano i propri risparmi per sostenere la resistenza di Kiev e i diplomatici in prima linea invocavano aiuti umanitari, c’era chi, protetto dall’anonimato di un ufficio ministeriale, vedeva nella solidarietà internazionale solo un’immensa torta da spartire. Le ultime indagini della NABU (l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina) e della Procura Speciale Anticorruzione (SAPO) hanno squarciato il velo su un sistema di sciacallaggio finanziario che ferisce il Paese al cuore. Al centro dello scandalo c’è una figura di primissimo piano: Oleksandr Bankov, ex segretario generale del ministero degli Esteri, l’allora “numero due” della diplomazia di Kiev. L’accusa è pesante come un macigno: aver sottratto e riciclato oltre 1,28 milioni di dollari (circa 37 milioni di grivnie) destinati all’emergenza.Il cinismo del “Sistema Bankov”Il meccanismo criminale smantellato dagli investigatori brilla per cinismo.
All’inizio dell’invasione su vasta scala, una pioggia di bonifici da parte di governi alleati, organizzazioni non governative e semplici cittadini stranieri ha iniziato a viaggiare verso l’Ucraina. Quei soldi avrebbero dovuto confluire immediatamente sui conti correnti protetti della Banca Nazionale dell’Ucraina per finanziare la logistica e gli aiuti d’urgenza.Invece, la rete criminale orchestrata da Bankov – e composta da altri tre funzionari infedeli – intercettava i flussi finanziari prima che toccassero il suolo patrio. Attraverso triangolazioni bancarie premeditate, i fondi venivano dirottati sui conti correnti di rappresentanze diplomatiche ucraine all’estero e, successivamente, su quelli di finti enti benefici compiacenti.
Da lì, il denaro spariva in un buco nero profondo, riemergendo pulito nei portafogli privati dei sodali.”Inviami le coordinate del nostro fondo”: le intercettazioni della vergognaA inchiodare la rete dei colletti bianchi ci sono le intercettazioni telefoniche e telematiche disposte dalla magistratura. Tra i file audio agli atti dell’inchiesta si ascoltano i burocrati trattare i fondi della disperazione con la freddezza di broker navigati. “Inviami le coordinate del nostro fondo”, si dicevano i membri della cricca al telefono, coordinando i trasferimenti illeciti mentre i loro connazionali perivano sotto i bombardamenti.Nelle chat intercettate non si legge alcun rimorso, solo la fretta di incassare prima che i controlli si facessero stringenti. Una gestione padronale della cosa pubblica che non è solo un reato economico, ma un vero e proprio tradimento morale di una nazione in armi.Tolleranza zero: la purga necessaria per l’EuropaQuesto scandalo non è una semplice cronaca di provincia; è una bomba a orologeria geopolitica.
I partner occidentali – Stati Uniti e Unione Europea in testa – monitorano con il microscopio ogni singolo dollaro inviato a Kiev. La continuità del supporto militare ed economico, indispensabile per la sopravvivenza dello Stato, è rigidamente subordinata alla trasparenza interna.La risposta delle istituzioni giudiziarie deve essere ferrea, rapida e senza sconti. Questo processo rappresenta un banco di prova decisivo: dimostrare al mondo che l’Ucraina possiede gli anticorpi per estirpare il cancro della corruzione, anche quando infetta i livelli più alti dello scacchiere politico. Ripulire le istituzioni dai traditori in giacca e cravatta non è più solo una questione di legalità, ma il primo, fondamentale tassello per difendere la credibilità internazionale e blindare il futuro europeo del Paese. La tolleranza, d’ora in avanti, deve essere pari a zero. – [di Redazione (AI)]
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