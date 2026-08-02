Alessandra Maiorino, question time al Ministro Tajani su Israele

30 luglio 2026 – La senatrice del M5S Alessandra Maiorino ha incalzato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question Time a Palazzo Madama, denunciando l’assenza di risposte concrete del governo sulla situazione dei civili a Gaza.
Pur riconoscendo un personale dispiacere nel ministro per il dolore del popolo palestinese, la senatrice ha stroncato l’azione diplomatica del governo.Il confronto ha riacceso le tensioni politiche, seguendo scontri passati in cui Maiorino aveva accusato Tajani di propaganda, ricevendo repliche ferme sulla linea del governo, che sostiene di aver bloccato le forniture d’armi verso Israele.
La posizione del M5S rimane critica, definendo insufficienti gli aiuti umanitari senza un cessate il fuoco immediato.Guarda l’intervento completo della senatrice Alessandra Maiorino durante il Question Time al Senato per ascoltare i dettagli della denuncia del Movimento 5 Stelle sulle mancate risposte del governo italiano:
Commenta per primo