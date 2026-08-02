OLTRE IL REDDITO DI CITTADINANZA, POVERTA’ E AUTOMAZIONE

Il welfare è cambiato. L’automazione avanza. Tu sei pronto a orientarti nel nuovo scenario economico?
Con la fine del Reddito di Cittadinanza, l’Italia ha ridisegnato completamente la mappa dei sussidi e dell’assistenza sociale. Allo stesso tempo, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e dell’automazione industriale sta trasformando radicalmente il mercato del lavoro, rendendo il dibattito sul Reddito di Base Incondizionato non più un’utopia teorica, ma una necessità strutturale.
“OLTRE IL REDDITO DI CITTADINANZA, POVERTÀ E AUTOMAZIONE” (Edizione 2) è il manuale tecnico-pratico definitivo per comprendere il presente e anticipare il futuro delle politiche di sostegno al reddito.
In questa seconda edizione, completamente aggiornata e ampliata, troverai:
Guida Operativa ad AdI e SFL: Tutto quello che c’è da sapere su requisiti ISEE, scale di equivalenza, vincoli di occupabilità e funzionamento della piattaforma SIISL per l’Assegno di Inclusione e il Supporto Formazione Lavoro.
Algoritmi e Tabelle di Calcolo: Formule pratiche per determinare l’ammontare esatto dei benefici economici ed evitare sanzioni o decadenze.
Lo Stato dell’Arte dell’UBI: Un’analisi quantitativa e scientifica sul Reddito di Base Incondizionato, con i dati empirici presi dalle più recenti sperimentazioni globali.
Modelli di Sostenibilità Fiscale: Come finanziare il welfare del futuro? Dalla “Robot Tax” alla ristrutturazione delle aliquote fiscali passando per l’impatto dell’Euro Digitale.
A chi si rivolge questo libro:
Questo ebook è uno strumento indispensabile per assistenti sociali, operatori di patronato e CAF, consulenti del lavoro, studenti di scienze politiche ed economiche, e per chiunque voglia comprendere come i governi risponderanno alla povertà tecnologica dei prossimi decenni.
Non subire il cambiamento, comprendilo.
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