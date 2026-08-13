Il prezzo della verità: perché l’informazione onesta fa paura al sistema: Cronaca di un referendum mancato e radiografia dei finanziamenti pubblici ai giornali.

L’illusione della firma e la realtà dei Palazzi.

Le oltre 350.000 firme digitali e fisiche raccolte negli scorsi mesi per il referendum “Basta soldi ai giornali” non sono bastate a raggiungere la soglia costituzionale dei 500.000 nodi al pettine. Ma quel mezzo milione di italiani mancato per un soffio non è un fallimento: è un sintomo. È la prova provata che esiste un’Italia profonda, stanca e indignata, che ha compreso l’enorme paradosso del sistema editoriale contemporaneo. Un sistema in cui il cittadino paga tre volte per la stessa notizia: la prima attraverso le tasse che finanziano il fondo per il pluralismo, la seconda acquistando il giornale o l’abbonamento, e la terza subendo una narrazione inevitabilmente allineata a chi stringe i cordoni della borsa pubblica.

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