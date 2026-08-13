PNRR E FONDI EUROPEI: COME ACCEDERE (E COME EVITARE LE TRUFFE): Manuale pratico per cittadini, imprese e Professionisti.

Agosto 11, 2026 admin Economia, Lavoro, Politca 0

Sei un imprenditore, un professionista o un cittadino che desidera intercettare le straordinarie risorse del PNRR e dei Fondi Europei, ma hai paura della burocrazia o di finire nelle mani di falsi consulenti?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i Fondi Strutturali (POR e PON) mettono a disposizione dell’Italia una massa di capitali senza precedenti. Tuttavia, la complessità tecnica dei bandi, i vincoli ecologici (DNSH) e le regole ferree sulla tracciabilità dei pagamenti rappresentano spesso barriere insormontabili, aumentando il rischio di revoche, sanzioni e truffe.

Questo manuale pratico nasce per essere la tua bussola strategica. Con un linguaggio semplice, chiaro e privo di tecnicismi inutili, la guida ti accompagna passo dopo passo in tutte le fasi del finanziamento: dalla ricerca del bando corretto alla rendicontazione finale a prova di controllo.

All’interno di questo libro scoprirai:

La mappa strategica dei Fondi UE: Come leggere un bando e trovare le opportunità reali nei siti ufficiali delle Regioni e dei Ministeri.
Il sistema del De Minimis: Come calcolare correttamente il triennio mobile sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per evitare tagli e sanzioni.
Guida al Business Plan vincente: Come redigere un budget conforme ai criteri dell’Unione Europea, dimostrare la congruità dei costi e ottenere punteggi premiali.
Rendicontazione a prova di errore: Le regole d’oro per gestire l’anticipo, i codici CUP e CIG nelle fatture, e l’uso corretto del conto dedicato.
Identikit delle truffe: Como riconoscere all’istante siti web clone, falsi intermediari e i raggiri sui crediti d’imposta delle transizioni tecnologiche.
Il ruolo della Procura Europea (EPPO): Un focus esclusivo sui nuovi poteri di indagine transnazionali contro i reati finanziari.
In appendice, troverai una preziosa check-list di riepilogo in testo semplice, pronta da consultare ogni volta che decidi di presentare una domanda di finanziamento.

Non lasciare i fondi europei nel cassetto. Proteggi la tua idea aziendale, impara a pianificare con sicurezza e trasforma le opportunità pubbliche in una crescita reale per la tua attività. Scegli la competenza e avvia il tuo progetto oggi stesso!

ACQUISTA LA GUIDA PER I TUOI PROGETTI


Fondi PNRR

Related posts:

  1. ’Francia, Marine Le Pen sotto inchiesta: ‘finanziamenti illeciti’
  2. In nome della privacy: la nuova legge sui finanziamenti ai partiti ha blindato i donatori
  3. Armi e militari, nel 2017 l’Italia spenderà 64 milioni al giorno. E i dati smentiscono la Difesa: stanziamenti a +21% in 10 anni
  4. Terremoto giudiziario su Autostrade Sicilia. Il Consorzio nei guai tra appalti truccati e progetti inesistenti: 57 indagati e 6 arresti

Articoli correlati

Ambiente e salute

MEF, finanziamenti fantasma ad associazioni, Conte: “Garofoli (dirigente MEF), spieghi tutto o vada a casa”

Ottobre 16, 2018 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su MEF, finanziamenti fantasma ad associazioni, Conte: “Garofoli (dirigente MEF), spieghi tutto o vada a casa”

16/10/2018 – Grazie al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi scopriamo che nelle bozze del decreto fiscale qualcuno ha inserito arbitrariamente quasi 100 milioni in tre anni, togliendoli dalle tasche dei cittadini. Adesso Roberto Garofoli […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

’Francia, Marine Le Pen sotto inchiesta: ‘finanziamenti illeciti’

Aprile 10, 2015 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Lavoro, Politca Commenti disabilitati su ’Francia, Marine Le Pen sotto inchiesta: ‘finanziamenti illeciti’

ANSA 10/04/2015 – Coinvolta anche Marine Le Pen con altri due dirigenti. Intanto Jean-Marie Le Pen dice ‘Mi difenderò e attaccherò’ a proposito della procedura disciplinare della figlia Marine. Il Front National finisce sotto accusa […]

Ambiente e salute

Lega, la Procura di Milano apre fascicolo su fondi russi. Salvini: mai preso un rublo

Luglio 11, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lombardia, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Lega, la Procura di Milano apre fascicolo su fondi russi. Salvini: mai preso un rublo

11/07/2019 – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano BuzzFeed sia il settimanale […]

Commenta per primo

Lascia un commento