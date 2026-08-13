PNRR E FONDI EUROPEI: COME ACCEDERE (E COME EVITARE LE TRUFFE): Manuale pratico per cittadini, imprese e Professionisti.

Sei un imprenditore, un professionista o un cittadino che desidera intercettare le straordinarie risorse del PNRR e dei Fondi Europei, ma hai paura della burocrazia o di finire nelle mani di falsi consulenti?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i Fondi Strutturali (POR e PON) mettono a disposizione dell’Italia una massa di capitali senza precedenti. Tuttavia, la complessità tecnica dei bandi, i vincoli ecologici (DNSH) e le regole ferree sulla tracciabilità dei pagamenti rappresentano spesso barriere insormontabili, aumentando il rischio di revoche, sanzioni e truffe.
Questo manuale pratico nasce per essere la tua bussola strategica. Con un linguaggio semplice, chiaro e privo di tecnicismi inutili, la guida ti accompagna passo dopo passo in tutte le fasi del finanziamento: dalla ricerca del bando corretto alla rendicontazione finale a prova di controllo.
All’interno di questo libro scoprirai:
La mappa strategica dei Fondi UE: Come leggere un bando e trovare le opportunità reali nei siti ufficiali delle Regioni e dei Ministeri.
Il sistema del De Minimis: Come calcolare correttamente il triennio mobile sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per evitare tagli e sanzioni.
Guida al Business Plan vincente: Come redigere un budget conforme ai criteri dell’Unione Europea, dimostrare la congruità dei costi e ottenere punteggi premiali.
Rendicontazione a prova di errore: Le regole d’oro per gestire l’anticipo, i codici CUP e CIG nelle fatture, e l’uso corretto del conto dedicato.
Identikit delle truffe: Como riconoscere all’istante siti web clone, falsi intermediari e i raggiri sui crediti d’imposta delle transizioni tecnologiche.
Il ruolo della Procura Europea (EPPO): Un focus esclusivo sui nuovi poteri di indagine transnazionali contro i reati finanziari.
In appendice, troverai una preziosa check-list di riepilogo in testo semplice, pronta da consultare ogni volta che decidi di presentare una domanda di finanziamento.
Non lasciare i fondi europei nel cassetto. Proteggi la tua idea aziendale, impara a pianificare con sicurezza e trasforma le opportunità pubbliche in una crescita reale per la tua attività. Scegli la competenza e avvia il tuo progetto oggi stesso!
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