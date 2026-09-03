Pronta la reazione dei mercati e della geopolitica. Secondo fonti vicine al Cremlino, gli hacker di Mosca avrebbero già avviato la controffensiva informatica più temibile di sempre: inviare via WhatsApp a tutti i pensionati italiani dei finti messaggi di Silvio Berlusconi dall’aldilà che dicono: “Vota Forza Italia o ti tolgo il canone Rai”.
Pare che l’intelligence sia in massima allerta anche per una sospetta spedizione massiccia di insalata russa nei seggi elettorali, chiaramente pensata per distrarre gli scrutatori durante il conteggio delle schede.
Intanto Salvini ha subito cercato di tranquillizzare gli alleati: “Nessun pericolo, gli italiani scelgono liberamente. E comunque, a proposito di Russia, qualcuno ha visto dove ho messo il mio colbacco preferito?
ULTIM’ORA: Tajani lancia l’allarme sulle prossime elezioni: “C’è il rischio di condizionamenti russi sul voto”.
Pronta la reazione dei mercati e della geopolitica. Secondo fonti vicine al Cremlino, gli hacker di Mosca avrebbero già avviato la controffensiva informatica più temibile di sempre: inviare via WhatsApp a tutti i pensionati italiani dei finti messaggi di Silvio Berlusconi dall’aldilà che dicono: “Vota Forza Italia o ti tolgo il canone Rai”.
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