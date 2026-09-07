Dal business del tabacco alla crisi dei farmaci: Cronistoria di un modello manipolatorio del dopoguerra americano è diventato il governo invisibile di oggi

Cosa unisce il marketing ingannevole del tabacco degli anni ’50 alle strategie globali di Coca-Cola e alle ultime decisioni economiche del governo italiano? Chi scrive davvero le leggi che regolano la nostra vita?
In questo saggio-inchiesta dirompente, viene sollevato il velo sulla complessa e spietata fabbrica del consenso: un meccanismo collaudato che, da oltre un secolo, manipola i nostri desideri, svuota la democrazia dall’interno e trasforma le istituzioni pubbliche in uno Stato venduto al miglior offerente.
Partendo dal dopoguerra americano, Il Prezzo del Voto documenta il cinico laboratorio sociale in cui i colossi del tabacco arruolarono i medici come testimonial, inventando la strategia della “gestione del dubbio” per nascondere la verità sul cancro [1.2]. Quel manuale d’istruzioni per ingannare le masse non è mai scomparso: è stato cloned ed esportato dall’industria dello zucchero, dell’amianto e del petrolio.
Il libro scava a fondo in un capitolo inedito e scottante: la “Coca-Colonizzazione” della scienza. Viene svelato come la multinazionale delle bollicine abbia finanziato finti network scientifici e imposto contratti capestro con clausole di censura alle università pubbliche, pur di far credere che l’obesità dipenda solo dalla mancanza di sport e non dallo zucchero, agganciando le menti dei più giovani attraverso il marketing emotivo dei grandi eventi sportivi.
L’evoluzione di questo governo invisibile approda infine all’attualità più stringente del contesto italiano. Con un’analisi chirurgica, l’autore mette a nudo la propaganda del governo Meloni, svelando come il potere politico sia costretto a piegarsi ai diktat delle lobby nazionali (dalle banche ai balneari) e a nascondere la realtà inventando di sana pianta record occupazionali fittizi — che inglobano la giungla dei lavoratori precari — e narrazioni distorte sulla crescita, puntualmente smentite dai dati reali dell’ISTAT e dal macigno di un debito pubblico record aumentato di oltre 440 miliardi dal 2022.
All’interno di questo libro scoprirai:
- La Fabbrica del Dubbio: Come l’industria del fumo ha insegnato al grande capitale a comprare e reinventare la scienza.
- La “Felicità Liquida” sotto Inchiesta: I documenti segreti contrattuali e i tentativi di Coca-Cola di manipolare la ricerca medica e nutrizionale.
- I Miti di Hollywood: In che modo il genere Western e il Pentagono hanno simulato guerre pulite per abituare le masse ai conflitti internazionali.
- L’Era degli Algoritmi e dei Farmaci: Dalla profilazione psicometrica di Big Tech alla spietata crisi degli oppioidi orchestrata da Big Pharma.
- La Democrazia Svuotata in Italia: Come la propaganda occulta il boom del precariato e il record storico di un debito pubblico che supera i 3.200 miliardi di euro.
Il Prezzo del Voto in uno Stato Venduto non è solo una cronistoria della manipolazione, ma un manuale operativo indispensabile per sviluppare gli anticorpi cognitivi necessari a difendersi. Perché solo comprendendo i meccanismi dell’inganno possiamo spezzare i fili che muovono i burattini della politica e ritornare, finalmente, a essere liberi.
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