PREDATORI DEL SUD: Fucili, banche e leggi truccate: l’eterno scippo ai danni del Mezzogiorno, dall’oro dei Borboni ai decreti di oggi

E se tutto quello che ti hanno insegnato sulla storia d’Italia fosse una colossale menzogna?
Ci hanno sempre raccontato la favola di un Sud arretrato, oppresso e parassitario, salvato dal filantropismo sabaudo e trasformato in una “zavorra assistita” dal resto del Paese. Questa retorica scolastica ha un solo obiettivo: nascondere la realtà di un sistematico, feroce e ultrasecolare colonialismo interno.
Predatori del Sud è un saggio-inchiesta dirompente che squarcia il velo su oltre 160 anni di rapina normata. Carte alla mano e bilanci ufficiali dello Stato alla memoria, questo libro dimostra che l’impoverimento del Mezzogiorno non è un destino cinico, ma il frutto di un disegno geopolitico ed economico spietato, ordito da un Nord dispotico e arrogante.
Un filo rosso, nitido e insanguinato, unisce i cannoni di Garibaldi e Cavour ai moderni decreti burocratici: un meccanismo circolare concepito per drenare ricchezza, infrastrutture e diritti dall’asse meridionale a vantaggio dell’asse padano.
All’interno di questo libro scoprirai:
- Il tesoro rubato: Come il Piemonte sabaudo, tecnicamente in bancarotta, ha risanato i suoi debiti assaltando le casse delle Due Sicilie e sequestrando 443 milioni di lire-oro (oltre il 66% dell’intera ricchezza monetaria italiana dell’epoca).
- La deindustrializzazione forzata: Lo smantellamento programmato dei poli d’eccellenza meridionali, dal martirio operaio del Reale Opificio di Pietrarsa al crollo dei cantieri navali di Castellammare.
- La legalizzazione del terrore: La spietata guerra coloniale spacciata per “brigantaggio”, i massacri civili di Pontelandolfo e Casalduni e l’orrore dimenticato del lager di Fenestrelle.
- La truffa contabile del Duemila: I numeri spaventosi dello scippo moderno, dai 840 miliardi di euro stornati al Nordcertificati dai rapporti Eurispes, fino al paradosso della “spesa storica” che azzera i fondi per asili, scuole e trasporti al Sud.
- Il colpo di grazia contemporaneo: L’analisi del “Grande Baratto” politico dell’attuale esecutivo Meloni, il sacco dei fondi PNRR sottratti ai Comuni meridionali, e la minaccia finale dell’Autonomia Differenziata (la Legge Calderoli), il definitivo “Secessionismo dei ricchi”.
Predatori del Sud non è un testo di opinione o una sterile lamentela nostalgica. È un atto d’accusa storico, economico e normativo inattaccabile, blindato dai documenti d’archivio e dalle più recenti denunce della SVIMEZ e della Corte Costituzionale. Un manifesto di riscatto e di verità storica fondamentale per chiunque voglia comprendere il presente, rifiutare una cittadinanza di serie B e restituire dignità al popolo meridionale.
Smetti di credere alla storia scritta dai vincitori. Acquista la tua copia e scopri la verità sullo scippo continuo al Mezzogiorno.
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