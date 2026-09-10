CATTEDRE di CARTA: Storia, riforme e precariato dell’istruzione in Italia (1859 – 2026)

Perché la scuola e l’università italiane, nate per essere il più potente ascensore sociale della Repubblica, si sono trasformate in una fabbrica di precariato strutturale?
Questo saggio-inchiesta squarcia il velo sulla crisi profonda che attraversa le aule del nostro Paese. Con un ritmo incalzante e un rigoroso lavoro di documentazione, l’opera riavvolge il nastro della storia: partendo dalle fragilità ottocentesche della Legge Casati e dall’impianto elitario della Riforma Gentile, attraversa la grande illusione dell’istruzione di massa del Sessantotto, fino a sviscerare la silenziosa rivoluzione neoliberista degli anni Novanta, che ha imposto alle scuole le logiche fredde dell’aziendalizzazione e del profitto.
Cattedre di Carta non si limita a ricostruire il passato, ma scende nelle trincee della cronaca più urgente e drammatica dei nostri giorni. Dall’autopsia dei commi più controversi della “Buona Scuola” al collasso burocratico degli algoritmi ministeriali che decidono le vite dei supplenti; dallo scoppio della bolla occupazionale della ricerca scientifica dopo la scadenza dei fondi PNRR, fino all’allarmante incremento degli infortuni studenteschi registrato dall’INAIL e alle sfide imminenti poste dall’Intelligenza Artificiale.
Un’indagine lucida, appassionata e senza sconti a un sistema politico che ha scelto di governare il capitale umano attraverso la logica dell’emergenza permanente, dei risarcimenti miliardari e della provvisorietà contrattuale.
Un libro fondamentale per docenti, ricercatori, studenti e per chiunque creda che difendere la dignità di chi insegna e di chi impara sia l’unico modo per restituire un futuro alla democrazia del Paese.
Non restare a guardare mentre il futuro del Paese viene deciso da un algoritmo.
Cattedre di Carta non è solo un saggio storico e non è soltanto un’inchiesta giornalistica sui numeri del precariato e della sicurezza. È un atto di denuncia necessario, una bussola per orientarsi nel labirinto delle riforme che stanno trasformando la scuola e l’università in aziende prive di anima. Se sei un docente stanco di essere un codice in un server, uno studente che rivendica spazi sicuri, un ricercatore sospeso o un cittadino che crede nel valore costituzionale dell’istruzione, questo libro parla di te.
Acquista ora la tua copia di Cattedre di Carta. Leggi l’inchiesta, comprendi il sistema e unisciti al dibattito per restituire dignità al domani.
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