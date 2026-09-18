Doppia stangata, cosa cambia dal 21 settembre: aumentano le spese per le armi e cresce il ticket sanitario (ma a carico dei cittadini)

Mentre i bilanci statali si muovono al ritmo dei grandi investimenti internazionali, le tasche dei contribuenti si preparano a incassare un doppio colpo. Da un lato, la spesa pubblica per la difesa e gli armamenti continua a registrare trend in netta crescita. Dall’altro, dal prossimo 21 settembre, si registra un altro incremento di spesa per la sanità. Questa volta, però, il miliardario conto non lo salda lo Stato: lo pagano i cittadini di tasca propria attraverso l’aumento dei ticket sanitari.
Il paradosso dei due bilanci
Il contrasto è evidente. Le priorità strategiche portano a stanziare cifre record per la sicurezza e la difesa militare. Contemporaneamente, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) affronta una riorganizzazione delle tariffe che si traduce, per la prima volta dopo molti anni, in un rincaro medio del 5,8% su centinaia di prestazioni ambulatoriali, visite specialistiche e protesi.
La spesa sanitaria complessiva sale, ma la quota a carico diretto delle famiglie aumenta, trasformando la tutela della salute in un costo sempre più privato.
Cosa cambia dal 21 settembre
Il nuovo tariffario nazionale rimodula i costi di 448 prestazioni specialistiche e 222 codici della protesica.
La manovra toccherà da vicino la quotidianità di milioni di italiani non esenti:
- Le prime visite specialistiche vedranno la tariffa base nazionale salire a 26 euro.
- Cardiologia e diagnostica subiranno i rincari più sensibili.
- Esami di screening avanzati, come l’agoaspirato della mammella, costeranno di più.
Anche se l’80% delle prestazioni di routine rimarrà invariato e resterà attivo il tetto massimo per ricetta (pari a 36,15 euro in molte regioni), l’impatto psicologico ed economico su chi ha bisogno di cure continue rischia di essere pesante.
Le esenzioni tengono, ma cresce l’area del disagio
Le categorie protette – per reddito, età, patologie croniche o invalidità – continueranno a beneficiare dell’esenzione totale dal ticket. Il vero problema riguarderà la fascia media: quella parte di popolazione che non è abbastanza povera per accedere agli aiuti, ma non è abbastanza ricca per sostenere senza problemi l’aumento dei costi o per ricorrere alla sanità privata pur di evitare le liste d’attesa.
In un momento in cui la spesa pubblica sembra trovare canali preferenziali per la difesa e i grandi asset strategici, la salute dei cittadini rischia di scivolare verso il fondo della lista delle priorità finanziarie dello Stato, lasciando ai singoli l’onere di pagare il prezzo più alto.
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