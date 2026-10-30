L’Italia scende in piazza: numeri, disagi e rivendicazioni di una giornata senza precedenti. Il racconto delle 60 città che hanno alzato la voce

L’Italia sta vivendo una delle giornate di mobilitazione più imponenti degli ultimi anni. Lo sciopero generale odierno, proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB) e sostenuto da massicci collettivi studenteschi e movimenti per la casa, ha visto oltre 60 città scendere in piazza simultaneamente per protestare contro il carovita, l’economia di guerra e le politiche salariali. La fisionomia della protesta è cambiata: non si tratta più di semplici presidi di categoria, ma di un movimento trasversale che unisce generazioni diverse e paralizza i punti nevralgici della logistica e della mobilità nazionale.
La situazione attuale descrive un Paese spaccato a metà tra il diritto alla manifestazione e il collasso della viabilità urbana. Da Nord a Sud, i cortei hanno deliberatamente abbandonato i percorsi tradizionali per colpire le arterie strategiche, invadendo tangenziali, snodi autostradali e scali marittimi. Sebbene la stragrande maggioranza dei manifestanti stia sfilando in modo pacifico, la tensione con le forze dell’ordine è palpabile e ha già portato a duri momenti di frizione in diversi centri urbani.
I disagi per i cittadini sono enormi. Il trasporto pubblico locale è fortemente compromesso e le stazioni centrali delle grandi metropoli si trovano circondate da cordoni di sicurezza. Le rivendicazioni delle piazze rimangono chiare e perentorie: aumenti dei salari, blocco dei prezzi dei beni di prima necessità e lo stop immediato alle spese per il riarmo militare.
I punti nevralgici delle proteste nelle città più calde
Mentre il flusso dei cortei continua a muoversi, l’analisi territoriale della giornata evidenzia i punti critici dove la tensione ha raggiunto i livelli più alti:
- Milano (Tangenziale Est e Stazione Centrale): La protesta meneghina ha vissuto il suo picco quando il corteo studentesco si è fuso con quello dei lavoratori. I manifestanti hanno invaso e bloccato la Tangenziale Est per oltre un’ora e mezza, paralizzando il traffico autostradale prima di rientrare verso il centro cittadino.
- Roma (Via Claudia e Stazione Termini): Nella Capitale la mobilitazione è partita da Piazza dei Cinquecento. Il punto di massima tensione si è registrato in via Claudia, a pochi passi dal Colosseo, dove gruppi di manifestanti a volto coperto hanno rovesciato e dato alle fiamme diversi cassonetti, provocando disordini e scontri con i reparti mobili.
- Genova (Varco Etiopia e Area Portuale): Più di diecimila persone hanno sfilato nel capoluogo ligure. Il cuore pulsante della protesta è stato il porto: i lavoratori portuali e gli studenti sono riusciti a penetrare all’interno dello scalo marittimo, bloccando i varchi d’accesso principali per protestare contro i traffici di armamenti.
- Torino e Bologna (Circonvallazioni e Centri Universitari): Entrambe le città si confermano i motori ideologici della protesta studentesca. A Bologna si sono registrate forti tensioni e cariche di alleggerimento della polizia nei pressi dei viali di circonvallazione, mentre a Torino i blocchi stradali hanno preso di mira i punti di accesso alle facoltà e le sedi istituzionali.
- Mestre e Vicenza (Assalti ai cordoni di sicurezza): Il Veneto ha registrato i dati più preoccupanti sul fronte dell’ordine pubblico. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci agenti di polizia feriti a seguito di violenti scontri frontali avvenuti durante il tentativo dei cortei di sfondare le barriere di sicurezza
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