Negato l’ingresso ai consulenti di Orfini e Scarpa. Il Viminale si nasconde dietro una circolare per bloccare i controlli. Ma il registro del centro parla da solo: autolesionismo, tentativi di suicidio, rimpatri quasi a zero e 672 milioni buttati.
L’ingresso negato
Due giorni, due porte chiuse in faccia. Il 25 e il 26 novembre 2026 i deputati Pd Matteo Orfini e Rachele Scarpa sono in missione ispettiva al Cpr di Gjadër, in Albania, il centro simbolo del Protocollo voluto da Giorgia Meloni. Loro entrano. I loro consulenti no.
Fuori restano un’esperta nell’individuazione delle vulnerabilità, un esperto di politiche migratorie e un’avvocata specializzata in protezione internazionale. Professionisti con regolare contratto di collaborazione, chiamati proprio perché sanno leggere quello che un parlamentare da solo non può vedere: una cartella clinica, un segno di vulnerabilità, una violazione del diritto d’asilo.
«Per due giorni consecutivi è stato negato l’accesso ai consulenti che ci accompagnavano. Non era mai successo ed è assolutamente illegittimo. Una scelta arbitraria voluta dal Viminale per comprimere le prerogative di sindacato ispettivo dei parlamentari, garantite dalla Costituzione», denunciano Matteo Orfini e Rachele Scarpa. La stessa sorte tocca alla delegazione del Tavolo Asilo e Immigrazione, lasciata fuori dai cancelli.
I due deputati possono solo consultare il registro degli eventi critici. Niente colloqui con i trattenuti, niente visita dei locali. Contestano formalmente il diniego con una Pec alla Prefettura di Roma, annunciano una nuova visita per l’indomani. Nessuna risposta, neppure dopo un sollecito.
La scusa della circolare
A motivare il diniego, spiega Rachele Scarpa, sono due atti ministeriali: una circolare dell’aprile 2025 e una direttiva del marzo 2026 secondo cui il collaboratore deve avere un «inserimento stabile nella strutturazione gerarchica dell’ufficio del parlamentare».
La Prefettura di Roma, interpellata, risponde che il diniego è stato «disposto in virtù della legge». Quale legge? Nessuna. Perché la legge dice esattamente il contrario.
L’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario, esteso anche ai Cpr, stabilisce che l’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano i parlamentari per ragioni del loro ufficio. Nessun requisito di stabilità, nessuna gerarchia, nessuna discrezionalità. Un atto amministrativo viene opposto a una legge dello Stato. Una circolare viene usata come se fosse la Costituzione.
E il TAR Sicilia lo ha già scritto nero su bianco in un caso identico sul Cpr di Trapani: il tenore letterale della disposizione esclude «qualsiasi margine di discrezionalità in capo all’amministrazione» sull’accesso, includendo anche chi accompagna il parlamentare per ragioni del suo ufficio.
Il governo lo sa. Tanto che a febbraio ha provato a mettere questa restrizione in legge, col disegno di legge sull’immigrazione, tuttora all’esame del Senato. Non essendo riuscito a farla approvare in Parlamento, la applica lo stesso con una circolare. È il metodo di questo governo: se la legge non ti piace, la aggiri con un foglio del Viminale.
Rachele Scarpa lo dice chiaramente: «Servono competenze molto specializzate che il dipendente di cui ho bisogno ogni giorno inevitabilmente non ha». Senza medico, senza giurista, senza esperto di vulnerabilità, la visita diventa una passerella. Ed è esattamente quello che vuole il Viminale: parlamentari che entrano, guardano, escono, senza capire niente.
Il registro che parla
Se il Viminale chiude le porte ai consulenti, non può chiudere il registro. E il registro è un atto d’accusa.
In appena 48 giorni, tra aprile e maggio 2025, il registro riportava 22 episodi di autolesionismo, 12 tentativi di suicidio e 11 proteste. Cosa è cambiato nel frattempo? Niente. «Nel registro continuano a esserci, a cadenza quotidiana, atti di autolesionismo, manifestazioni di grave disagio psicologico, uso massiccio di psicofarmaci», riporta Rachele Scarpa.
Non sono numeri astratti. Sono persone chiuse in un centro in mezzo al nulla, in Albania, lontano da tutto, che si tagliano, che tentano di uccidersi, che vengono sedate con psicofarmaci per reggere la detenzione. E intanto il Viminale, per aver negato l’accesso a quegli stessi registri, ha già incassato tre sconfitte giudiziarie in meno di un anno. L’ultima sentenza del TAR del Lazio, pubblicata il 30 ottobre, ha ordinato nuovamente alla Prefettura di consegnare i documenti al mensile Altreconomia che aveva chiesto l’accesso agli atti.
Se tutto fosse in regola, perché nascondere i registri? Perché impedire ai consulenti di parlare con i trattenuti? Perché rispondere con il silenzio alle Pec dei parlamentari? «Ogni informazione che io tiro fuori dal centro di Gjadër è desunta dalla consultazione del registro degli eventi critici. Non mi viene mai detto niente di ufficiale dal personale di polizia o dall’ente gestore. Siamo nell’opacità più totale».
Il fallimento dei numeri
L’opacità serve a coprire un fallimento che ormai è evidente anche a chi non vuole vederlo.
Dall’aprile 2025 sono transitate a Gjadër circa 860 persone, e si stima che appena 150 siano state rimpatriate. «Ogni dieci persone, sette vengono liberate e riportate in Italia perché fanno richiesta d’asilo, una viene liberata per ragioni di vulnerabilità e due vengono rimpatriate, ma sempre rientrando prima in Italia», spiega Rachele Scarpa.
Un risultato persino peggiore di quello dei Cpr italiani, dove negli anni del governo Meloni i rimpatri sono crollati del 45% rispetto al 2022, mentre tra il 2023 e il 2025 la spesa detentiva per ogni rimpatrio è lievitata del 156,5%, superando i 20mila euro.
A Gjadër non si stanno facendo procedure accelerate di frontiera, la parte per i richiedenti asilo è ancora inutilizzata, la struttura presso il porto di Shëngjin è ancora deserta. Il modello Albania, venduto come la soluzione per fermare gli sbarchi e velocizzare i rimpatri, non ha prodotto né l’una né l’altra cosa. Ha prodotto solo detenzione, sofferenza e giri a vuoto tra Albania e Italia.
Il costo del buco nero
E quanto costa questo buco nero? Il governo aveva preventivato una spesa complessiva di circa 672 milioni di euro fino al 2028, ma ricostruire integralmente gli esborsi è difficile. «Temo che i preventivi siano stati superati, ma lo scopriremo solo una volta che dismetteremo questa follia e potremo fare i conti per davvero, carte alla mano», dice Rachele Scarpa.
672 milioni per 150 rimpatri. Fate voi i conti. È il monumento allo spreco e alla brutalità di questo governo, come lo definiscono Matteo Orfini e Rachele Scarpa. Soldi che potevano andare all’accoglienza fatta bene, quella che parte dai comuni, quella fatta di piccoli nuclei e non di grandi centri, quella che dà alle persone gli strumenti per integrarsi e che produce davvero sicurezza nelle comunità.
Invece vanno a un centro in Albania dove non si può entrare, non si può parlare, non si può controllare. Un centro dove il potere ispettivo del Parlamento viene compresso da una circolare, dove i registri vanno conquistati con ricorsi al TAR, dove la sofferenza è quotidiana e documentata.
Che altro nascondi, Matteo Piantedosi? Se a Gjadër non c’è niente da nascondere, perché hai paura di tre consulenti? Perché hai paura di un medico, di un’avvocata, di un esperto di vulnerabilità? Perché un governo che si dice trasparente ha bisogno di chiudere le porte per difendere il suo fiore all’occhiello?
La risposta è nel registro. E il registro, per quanto lo si voglia nascondere, parla.
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