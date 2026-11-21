La battaglia sulla nuova legge elettorale italiana si sposta dalle aule parlamentari alle aule di giustizia, con la prima udienza fissata al Tribunale di Trento per il 16 dicembre 2026.
Entrata in vigore nell’ottobre 2026, la legge n. 180 — ribattezzata dai critici “Melonellum” e dai sostenitori “Stabilicum” — è finita al centro di un’offensiva legale coordinata su scala nazionale. Il 26 ottobre 2026, la Rete per un voto libero e uguale ha depositato simultaneamente ricorsi in 25 tribunali italiani (sedi di Corte d’Appello) con un unico obiettivo: convincere i giudici ordinari a sollevare la questione di legittimità e rimettere gli atti alla Corte costituzionale prima della prossima tornata elettorale.
I protagonisti della mobilitazione
A guidare l’iniziativa è un fronte trasversale che unisce il mondo accademico, la società civile e figure storiche del centrosinistra:
- Il coordinamento giuridico. L’azione è coordinata dal costituzionalista Roberto Zaccaria, affiancato da giuristi come Enrico Grosso, Maria Agostina Cabiddu, Anna Falcone e Pietro Adami, con il supporto di un pool di quasi cento avvocati.
- Le firme istituzionali e politiche. Tra gli oltre 300 ricorrenti figurano l’ex presidente della Consulta Ugo De Siervo, gli ex presidenti del Consiglio Romano Prodi, Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani, oltre a esponenti del mondo culturale e associativo come Maurizio Landini (CGIL), Gianfranco Pagliarulo (ANPI), don Luigi Ciotti e Gad Lerner.
Le falle della riforma secondo i promotori dei ricorsi
Secondo gli atti depositati dai ricorrenti e illustrati da Giustizia Insieme e L’Espresso, la riforma presenta diverse criticità che violerebbero i principi costituzionali di uguaglianza del voto e rappresentatività democratica:
- Un “premierato di fatto” con legge ordinaria. Secondo Roberto Zaccaria, il punto più critico è la combinazione tra l’obbligo per le liste di indicare preventivamente il nome del candidato premier (pena l’inammissibilità) e l’assegnazione del premio di maggioranza. Come sottolineato dal costituzionalista Enrico Grosso, questo meccanismo introdurrebbe di fatto un’elezione diretta del Presidente del Consiglio senza passare per una riforma costituzionale, comprimendo le prerogative del Presidente della Repubblica nella nomina dell’esecutivo.
- Un premio di maggioranza ritenuto “abnorme”. La legge assegna un consistente premio di governabilità alla lista o coalizione che raggiunge la soglia del 42% dei voti su base nazionale. Per i ricorrenti, questa distorsione sacrifica eccessivamente la rappresentanza parlamentare sull’altare della stabilità, richiamando le precedenti censure della Consulta contro il Porcellum e l’Italicum.
- Il nodo del Senato e la base regionale. L’articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato sia eletto “a base regionale”. I ricorrenti contestano il meccanismo di calcolo del premio nazionale applicato anche a Palazzo Madama, sostenendo che alteri la ripartizione territoriale dei seggi prevista dalla Carta.
- Compressione della scelta degli elettori. Il mantenimento di liste bloccate senza possibilità di esprimere preferenze — unito al sistema delle candidature plurime dei capilista — impedirebbe ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento.
- Squilibri nella rappresentanza di genere. I giuristi della Rete segnalano che il meccanismo dei capilista bloccati rischia di neutralizzare le norme sull’alternanza di genere, favorendo l’elezione prevalente di candidati uomini nelle posizioni di vertice.
- Ostacoli all’ingresso di nuove forze politiche. Viene infine contestato l’aumento del numero di firme richieste per la presentazione delle liste non già presenti in Parlamento, giudicato sproporzionato e lesivo del pluralismo democratico.
La corsa contro il tempo verso le elezioni
Oltre al merito giuridico, la partita si gioca sul calendario. Dopo l’appuntamento inaugurale del 16 dicembre a Trento, le udienze negli altri 24 tribunali si susseguiranno tra dicembre e gennaio 2027. Affinché la Corte costituzionale possa esprimersi prima dello scioglimento delle Camere, sarà necessario che i giudici ordinari emettano rapidamente le ordinanze di rinvio, permettendo alla Consulta di pronunciarsi entro la primavera del 2027, scongiurando così il rischio di andare alle urne con una legge sub iudice
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