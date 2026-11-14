Baci, sorrisi e missili antiaerei al patto di Dublino. Svolta sugli aiuti militari: sale a 4 miliardi il conto delle forniture.

Tra sorrisi complici a Dublino e una battuta che racconta mesi di attese, Roma risponde all’emergenza ucraina sbloccando il tredicesimo decreto militare. È la fornitura più pesante dall’inizio della guerra.
Un lungo abbraccio, due baci schioccati sulle guance e una battuta che dietro l’affetto nasconde tutto il peso della geopolitica. Nel video dell’incontro al Convention Centre di Dublino, a margine del vertice della Comunità Politica Europea, Giorgia Meloni accoglie Volodymyr Zelensky con il consueto calore umano: «È tanto tempo che non ti vedo!». Il presidente ucraino sta al gioco, sorride ma punge: «Ma sei tu che non hai voluto!».
Uno scambio rapido, ripreso dalle telecamere e rilanciato dallo stesso leader di Kiev, che fotografa perfettamente il momento diplomatico. Dietro la sintonia personale tra i due leader si celava infatti quasi un anno di stallo nelle forniture militari italiane, frenate dalle resistenze interne alla maggioranza di governo e in particolare dai malumori della Lega.
La risposta all’appello contro il gelo e i raid
Zelensky è volato in Irlanda per chiedere agli alleati europei molto più della semplice solidarietà morale: servono fondi, sistemi di difesa e munizioni per resistere alla doppia morsa dell’inverno alle porte e dei martellanti bombardamenti russi sulle reti energetiche.
L’Italia ha scelto di presentarsi all’appuntamento con i fatti, sbloccando in extremis il tredicesimo pacchetto di aiuti militari. La firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è arrivata in zona Cesarini alla vigilia del vertice, dando il via libera a una fornitura dal valore record. Sebbene l’elenco resti classificato per motivi di sicurezza nazionale, dal confronto emerge la sostanza del provvedimento: missili Aster per alimentare gli scudi antiaerei SAMP-T, munizionamento, sistemi satellitari e radar avanzati per individuare i movimenti nemici dietro le linee del fronte. Sul tavolo dei colloqui bilaterali è finita persino la delicata richiesta di Kiev di poter ottenere una flotta di caccia, inclusi gli Eurofighter dismessi dall’Aeronautica.
Il bilancio complessivo: tutti i pacchetti dall’inizio della guerra
Con il decreto appena varato a novembre 2026, il sostegno militare bilaterale dell’Italia all’Ucraina compie un salto di scala senza precedenti. Ecco il resoconto completo dell’impegno italiano dal 2022 a oggi:
- I primi dodici decreti (2022-2025). Nel corso di quasi quattro anni di conflitto, i governi Draghi e Meloni hanno approvato dodici distinti invii di armamenti ed equipaggiamenti, culminati con l’undicesimo e il dodicesimo pacchetto pubblicati rispettivamente a maggio e dicembre 2025. Secondo le stime diffuse da fonti della Difesa e dello Stato Maggiore, ciascuno di questi primi dodici provvedimenti aveva un valore economico medio compreso tra i 250 e i 300 milioni di euro, per un totale stimato attorno ai 3 miliardi di euro di forniture dirette.
- Il tredicesimo pacchetto (novembre 2026). Dopo uno stop di circa dodici mesi, il nuovo decreto supera abbondantemente gli 800 milioni di euro e sfiora il miliardo, triplicando di fatto la portata media dei precedenti invii.
- Il conto totale dell’impegno italiano. Sommando i tredici pacchetti militari bilaterali (che raggiungono così un valore complessivo vicino ai 4 miliardi di euro) alle quote versate dall’Italia attraverso i fondi comuni dell’Unione Europea per l’assistenza finanziaria, umanitaria e militare (come l’Ukraine Facility e lo European Peace Facility), lo sforzo complessivo di Roma a sostegno della resistenza di Kiev tocca ormai quota 20 miliardi di euro.
Quel gesto affettuoso immortalato a Dublino, tra baci, strette di mano e complicità davanti ai flash, segna dunque molto più di una semplice cortesia istituzionale: è il sigillo politico su un rinnovato patto di ferro con cui l’Italia ribadisce che, nonostante le frizioni interne e la stanchezza dell’opinione pubblica, Kiev non verrà lasciata sola al buio e al gelo dell’inverno.
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