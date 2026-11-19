BASTAVA LEGGERE 【entity-WIKIPEDIA¦canonical_name=WIKIPEDIA】: PORRO, IL “FIGLIO DI HAMAS” E LA SPIA CHE ERA GIÀ TUTTE E DUE LE COSE
Il caso 【entity-Quarta Repubblica¦canonical_name=Quarta Repubblica】 del 16 novembre 2026, e perché la “scivolata” non è quella che sembra
Categoria: MEDIA / FACT-CHECKING | Data: 19 novembre 2026 | Autore: Redazione
Il 16 novembre 2026, a 【entity-Quarta Repubblica¦canonical_name=Quarta Repubblica】, 【entity-Nicola Porro¦canonical_name=Nicola Porro】 manda in onda l’intervista a 【entity-Mosab Hassan Yousef¦canonical_name=Mosab Hassan Yousef】. La grafica di Mediaset lo presenta così: “L’INTERVISTA AL FIGLIO PENTITO DEL FONDATORE DI HAMAS” / “L’INTERVISTA ESCLUSIVA AD UN EX TERRORISTA DI HAMAS”.
Sui social esplode la polemica in due direzioni opposte. Da una parte chi lo applaude come testimone coraggioso. Dall’altra chi lo smaschera: “Ma è una spia di Israele, pagato dal Mossad, Porro ci ha preso in giro spacciandolo per il figlio del fondatore di Hamas”.
Peccato che le due definizioni non si escludano. Anzi, sono la stessa biografia.
Chi è davvero Mosab Hassan Yousef
Bastava davvero aprire 【entity-Wikipedia¦canonical_name=WIKIPEDIA】. Ed è lì che la tesi della “truffa” si inceppa.
Mosab Hassan Yousef è nato nel 1978 a Ramallah. Suo padre è lo sceicco Hassan Yousef, co-fondatore dell’organizzazione islamista palestinese Hamas. Questo è il primo dato, ed è vero.
Il secondo dato è altrettanto pubblico, e da quasi 16 anni: 【entity-Mosab Hassan Yousef¦canonical_name=Mosab Hassan Yousef】 ha lavorato sotto copertura per lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliano, dal 1997 al 2007. Lo Shin Bet lo considerava la sua fonte più preziosa dentro la leadership di Hamas, con il nome in codice “Principe Verde”. Suo padre, mentre era in carcere in Israele, lo ha ripudiato proprio per aver spiato per Israele.
Non è un segreto svelato da un leak. È il soggetto del suo libro Son of Hamas, uscito nel 2010, raccontato da 【entity-Newsweek¦canonical_name=Newsweek】, 【entity-Haaretz¦canonical_name=Haaretz】 e da decine di interviste internazionali. Nel 2010, i giornali titolavano già: “Il figlio di un fondatore di Hamas è stato una spia di Israele per più di un decennio”.
Quindi no: Porro non ha presentato “una spia di Israele spacciandola per il figlio di Hamas”. Ha presentato un uomo che è, contemporaneamente e documentalmente, entrambe le cose.
CHI È
- Nato: 1978 a Ramallah
- Padre: Sheikh Hassan Yousef, co-fondatore di Hamas
- Dal 1997 al 2007: informatore Shin Bet con nome in codice “Principe Verde”
- Autore: Son of Hamas (2010)
FACT-CHECK IN 30 SECONDI
- VERO che è figlio del co-fondatore di Hamas
- VERO che è stato spia per Israele
- FALSO che le due cose si escludano
- INCOMPLETA la presentazione solo come “figlio pentito”
Dov’è allora la vera scivolata?
La scivolata, se vogliamo cercarla, non è nell’identità. È nella cornice.
Presentare Yousef solo come “figlio pentito” ed “ex terrorista”, senza ricordare subito e con la stessa evidenza che per dieci anni è stato un informatore israeliano, cambia la percezione del pubblico. Non perché l’informazione sia falsa, ma perché è incompleta.
Un ex insider che parla è una cosa. Un ex insider che per anni ha passato informazioni a Israele, che poi si è convertito al cristianesimo, si è trasferito negli Stati Uniti e da anni fa campagna pubblica contro Hamas e contro l’Islam politico, è un’altra cosa. Non è meno credibile per definizione, ma è un testimone con un posizionamento preciso, con un interesse preciso, con una storia precisa. E il pubblico ha diritto a saperlo prima di ascoltare la sua tesi più forte, quella rilanciata in studio: Hamas non punterebbe solo alla distruzione di Israele, ma a un califfato globale, con Roma come simbolo da far cadere.
È una tesi sua, una testimonianza personale. Non è una prova che Hamas abbia un piano operativo per conquistare Roma, come hanno dovuto precisare anche i resoconti successivi dell’intervista.
Ed è qui che la televisione italiana, non solo Porro, mostra il suo limite strutturale: il testimone “perfetto” per il racconto che vuoi fare esiste sempre. Se vuoi raccontare che Hamas è il male assoluto, Yousef è perfetto: ci è nato dentro. Se vuoi raccontare che è propaganda israeliana, Yousef è perfetto: ha lavorato per Israele. La stessa biografia serve a due narrazioni opposte, basta tagliare metà curriculum.
Cosa dicono i social: due Italie che non si ascoltano
I commenti sotto i clip di Quarta Repubblica lo dimostrano meglio di qualsiasi analisi. Da una parte: “Finalmente qualcuno che gli dà voce anche in Italia”, “Dovrebbero visualizzarlo in ogni scuola”. Dall’altra: “È solo propaganda sionista”, “pagato dal Mossad”.
In mezzo, quasi nessuno che si fermi a dire la cosa più semplice: entrambe le accuse contengono un pezzo di verità, e nessuna delle due, da sola, chiude il discorso.
Yousef può essere davvero pentito ed essere stato davvero un agente. Può dire cose vere su come funzionava Hamas dall’interno e, allo stesso tempo, avere oggi un’agenda politica chiarissima. Può essere stato coraggioso a rompere con suo padre e, allo stesso tempo, non essere una fonte neutrale su cosa Hamas pensi oggi di Roma.
La lezione che vale per tutti, non solo per Porro
Il giornalismo non è scegliere il testimone che conferma la tesi. È mettere il pubblico in condizione di pesare il testimone.
Bastava leggere Wikipedia, sì. Ma bastava leggerla tutta. Non solo la prima riga: “figlio del co-fondatore di Hamas”. Anche la seconda: “spia per Israele”.
Se l’avesse fatto chi ha montato la puntata, l’intervista sarebbe stata più forte, non più debole. Perché un uomo che ha tradito suo padre, la sua organizzazione e la sua religione, per poi raccontarlo in un libro, è un personaggio molto più interessante, e molto più inquietante, di un semplice “figlio pentito”.
Porro non ha inventato un personaggio. Ha semplificato un personaggio scomodo fino a renderlo comodo per il suo racconto.
Porro non ha inventato un personaggio. Ha semplificato un personaggio scomodo fino a renderlo comodo per il suo racconto. E in tv, nel 2026, questa è ormai la vera scivolata: non mentire, ma tagliare.
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