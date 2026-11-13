BOLLETTE, IL NUOVO DDL CONCORRENZA (A.C. 3120) in corso e la maschera dei finti aiuti: cittadini ostaggio dei gestori

Mentre alla Camera prosegue l’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, restano attivi i meccanismi più vincolanti per gli utenti ignari: dati personali svenduti al cambio gestore e rincari mascherati dietro l’alibi dell’inflazione.
Nel grande teatrino del mercato libero dell’energia, dove ogni decreto viene presentato come lo scudo definitivo a difesa delle famiglie, la realtà delle bollette racconta una storia molto diversa. Mentre a Montecitorio è in corso l’esame del nuovo Ddl Concorrenza 2026 (Atto Camera n. 3120), i cittadini continuano a fare i conti con due trappole evidenti e profondamente vincolanti. Da un lato c’è la compravendita illecita dei dati personali proprio nel momento in cui si tenta di cambiare fornitore; dall’altro c’è il meccanismo degli aumenti tariffari giustificati genericamente con l’inflazione, che di fatto tiene gli utenti ostaggio dei gestori.
1. Il colabrodo della privacy e la trappola del cambio fornitore
Sulla carta, le istituzioni promettono il pugno duro contro il telemarketing selvaggio e la massima protezione dei dati sensibili. Nella pratica, chiunque provi a esercitare un proprio diritto cambiando società di luce o gas si ritrova immediatamente bersagliato da decine di telefonate commerciali. Nonostante le diffide inviate ai gestori e le richieste di cancellazione, le informazioni dei consumatori finiscono in un circuito opaco.
- Il mercato nero delle liste di uscita. Come già accertato in passato dalle indagini del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel momento in cui una pratica di passaggio transita sul Sistema Informativo Integrato (SII), i dati anagrafici e i codici dei contatori (POD e PDR) diventano merce di scambio per agenzie e call center senza scrupoli.
- Il raggiro al telefono. Forti di questi dettagli riservati, falsi operatori contattano il cittadino spacciandosi per il vecchio o il nuovo fornitore, inventando presunti errori tecnici o blocchi della fornitura per estorcere un nuovo consenso vocale o telematico. Così, mentre si sbandierano nuove norme sulla trasparenza, il cittadino resta esposto a un traffico di dati che vanifica ogni tutela formale.
2. L’alibi dell’inflazione e i vincoli che bloccano i cittadini
La seconda trappola riguarda il portafoglio e il modo in cui molti fornitori trattengono i clienti anche di fronte a rincari evidenti. Quando arrivano bollette più pesanti, la giustificazione standard ricade sull’inflazione o sull’andamento dei mercati internazionali. Eppure, se l’inflazione e il prezzo all’ingrosso dell’energia sono uguali per tutti, resta da chiedersi perché alcuni operatori riescano a proporre tariffe decisamente più basse rispetto ad altri.
- Margini gonfiati e rinnovi silenziosi. La differenza non la fa il costo della materia prima, ma il ricarico (lo spread) e le quote fisse di commercializzazione che ogni società decide autonomamente di applicare. Molti gestori attirano i clienti con prezzi civetta validi solo per i primi 12 mesi; allo scadere dell’anno inviano comunicazioni poco evidenti di “aggiornamento” o “rinnovo”, facendo scattare aumenti automatici tramite il meccanismo del silenzio-assenso.
- La paura delle penali e i servizi abbinati. A rendere ancora più difficile la fuga dai gestori più cari contribuiscono le penali di recesso anticipato sui contratti a prezzo fisso (introdotte dal 2024 secondo le regole ARERA) e i pacchetti accessori — come polizze assicurative o assistenza caldaia — agganciati alla fornitura con contratti separati. Il risultato è che molti cittadini, temendo costi di uscita o vincoli nascosti, restano bloccati con lo stesso operatore anche quando subiscono rincari ingiustificati.
Il confronto politico sulle responsabilità
Sul piano politico, la gestione del passaggio al mercato libero e l’efficacia dei correttivi contenuti nell’Atto Camera 3120 restano al centro dello scontro. Le opposizioni e diverse associazioni dei consumatori accusano l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di aver lasciato le famiglie esposte alle speculazioni del mercato libero con misure giudicate insufficienti e di facciata, che non incidono realmente sui margini delle società energetiche né fermano gli abusi contrattuali.
Dalla maggioranza e dal governo si respingono le critiche sottolineando che il superamento del mercato tutelato era un obbligo fissato nel PNRR dai precedenti esecutivi, e si rivendica l’introduzione nel Ddl Concorrenza 2026 di nuove sanzioni contro le fughe di dati dal Sistema Informativo Integrato, l’obbligo di indicare in bolletta l’intermediario che ha concluso il contratto e la proroga fino al 2028 del Servizio a Tutele Graduali.
Come difendersi nella giungla delle bollette
In attesa di capire se l’iter parlamentare dell’A.C. 3120 produrrà tutele reali o resterà l’ennesimo annuncio sulla carta, l’unica difesa resta il controllo diretto da parte del cittadino:
- Controllare le comunicazioni pre-rinnovo: verificare sempre le lettere o le email ricevute a 9-10 mesi dall’attivazione di un’offerta per bloccare in tempo gli aumenti automatici al tredicesimo mese.
- Sfruttare il recesso gratuito per modifica unilaterale: la normativa ARERA stabilisce che, se il fornitore cambia unilateralmente le condizioni economiche, qualsiasi penale di uscita decade automaticamente. Il cittadino può cambiare gestore a costo zero.
- Attivare la Conciliazione ARERA:in caso di aumenti applicati senza il preavviso scritto di 3 mesi o di contratti attivati con l’inganno telefonico, il Servizio Conciliazione gratuito dell’Autorità permette di ottenere lo storno degli addebiti e gli indennizzi previsti.
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