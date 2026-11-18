Quando nel gennaio 2024 il governo guidato da Giorgia Meloni ha mandato definitivamente in soffitta il Reddito di Cittadinanza (RdC), sostituendolo con l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la linea politica dell’esecutivo era netta. Secondo la maggioranza, il vecchio sussidio soffriva di falle strutturali che favorivano i cosiddetti “furbetti”, e il nuovo impianto normativo avrebbe risolto il problema grazie ai controlli preventivi. A quasi tre anni dall’entrata in vigore della riforma, le inchieste della Guardia di Finanza e i rapporti sociali mostrano però un doppio corto circuito: da un lato le indebite percezioni continuano a manifestarsi, dall’altro la stretta sui requisiti ha lasciato scoperte centinaia di migliaia di famiglie fragili, spingendo sempre più persone a chiedere aiuto alle mense e agli empori solidali.
Le posizioni a confronto: “propaganda” contro “controlli preventivi”
Il tema dei sussidi resta uno dei terreni più polarizzati della politica italiana. Da un lato, le forze di opposizione e diverse reti sociali accusano il governo di aver utilizzato la lotta alle truffe come un’arma di propaganda elettorale per smantellare una misura universalistica di contrasto alla povertà. Secondo i critici, il cambio di nome e il restringimento della platea ai soli nuclei con minori, disabili o over 60 non hanno affatto azzerato le irregolarità, dimostrando che i media e la maggioranza riservavano al RdC un’attenzione mediatica sproporzionata rispetto a quanto avviene oggi per l’ADI.
Dall’altro lato, la Presidente del Consiglio e la Ministra del Lavoro Marina Calderone rivendicano la validità della riforma. La tesi del governo è che l’Assegno di Inclusione abbia introdotto verifiche incrociate ex ante(prima dell’erogazione) che in passato mancavano, permettendo di respingere preventivamente centinaia di migliaia di domande prive dei requisiti ed evitando così che le frodi raggiungano le proporzioni miliardarie registrate durante gli anni del Reddito di Cittadinanza.
I numeri del fenomeno e le inchieste recenti (2024-2026)
Al di là delle letture politiche, i fascicoli delle Procure e i report istituzionali fotografano una realtà in cui i tentativi di frode si sono adattati alle nuove regole. Il conteggio complessivo delle somme indebitamente percepite tra il vecchio RdC e il nuovo ADI ha superato 1,7 miliardi di euro, con una quota di recuperi effettivi da parte dello Stato ancora ferma a circa 250 milioni.
Sebbene la fetta più consistente di questo ammanco appartenga agli anni del Reddito di Cittadinanza, le verifiche sui nuovi sussidi (ADI e SFL) hanno già fatto emergere decine di milioni di euro di irregolarità. Le cronache giudiziarie del 2026 offrono diversi esempi di come le frodi continuino a manifestarsi su tutto il territorio nazionale:
- Redditi digitali occultati. Nel novembre 2026, a Fermo, la Guardia di Finanza ha scoperto un content creator che incassava regolarmente l’Assegno di Inclusione pur avendo accumulato oltre 140.000 euro di compensi non dichiarati provenienti da social network e piattaforme a pagamento.
- Vincite al gioco non dichiarate. Nell’ottobre 2026, l’operazione “Tris” condotta dalle Fiamme Gialle a Verbania ha portato alla denuncia di 22 persone che avevano vinto somme milionarie tramite il gioco online omettendo di inserirle nella dichiarazione ISEE per continuare a ricevere il sussidio.
- Patrimoni immobiliari e lavoro nero. Nel maggio 2026, in provincia di Varese, otto persone sono state denunciate per aver percepito circa 140.000 euro di ADI nonostante possedessero corposi patrimoni immobiliari e svolgessero attività lavorative in nero. Nello stesso territorio, a settembre, ulteriori controlli hanno portato a 20 denunce per frodi sui sussidi sociali.
- Controlli sul territorio. Nel primo semestre del 2026, nella sola provincia di Barletta-Andria-Trani, le verifiche su un campione di 223 beneficiari tra RdC e ADI hanno fatto emergere 72 irregolarità per un danno superiore ai 350.000 euro.
- False attestazioni di disabilità. Poiché la presenza di un componente disabile è uno dei requisiti chiave per accedere all’ADI, gli investigatori hanno riscontrato un aumento delle dichiarazioni mendaci su questo fronte. Già nei primi controlli nazionali erano state revocate circa 10.000 domande per disabilità inesistenti, un fenomeno confermato da casi locali come quello registrato a Teramo, dove una donna è finita a processo per aver falsamente attestato una disabilità del figlio pur di incassare 7.700 euro.
L’altra faccia della medaglia: i nuovi esclusi e le file alla Caritas
Mentre i “finti poveri” trovano il modo di aggirare le maglie burocratiche, i dati sul disagio sociale raccontano l’impatto della riforma su chi vive in condizioni di reale bisogno. Il passaggio dal criterio universalistico del Reddito di Cittadinanza a quello categoriale dell’Assegno di Inclusione ha ridotto la platea dei beneficiari di oltre il 40%, lasciando senza alcuna tutela economica intere fasce di popolazione in difficoltà: persone sole, coppie senza figli, nuclei senza anziani o disabili e i cosiddetti working poor(lavoratori con stipendi troppo bassi per vivere dignitosamente).
Secondo i dati ISTAT, in Italia la povertà assoluta resta ai massimi storici, coinvolgendo oltre 2,1 milioni di famiglie e 5,4 milioni di individui (pari al 9,3% della popolazione). A pagare il prezzo più alto di questa contrazione del welfare pubblico è stata la rete del terzo settore, a partire dai centri di ascolto parrocchiali. Come certificato dai Rapporti Caritas Italiana, il numero di persone assistite ha toccato il record di 282.539 utenti in un solo anno (+48% nell’ultimo decennio). Quasi la metà di chi si rivolge agli sportelli (il 48,2%) è in carico ai servizi da almeno tre anni, a dimostrazione di una povertà ormai cronicizzata. Sempre più spesso, a mettersi in fila per un pacco alimentare o un buono spesa non sono solo disoccupati di lungo periodo, ma lavoratori poveri (il 24% degli assistiti ha un’occupazione) e famiglie tagliate fuori dai rigidi paletti dell’ADI.
Il nodo irrisolto dei controlli e dell’equità
Il bilancio di questi anni evidenzia che nessuna misura di sostegno al reddito è del tutto immune dai tentativi di raggiro, poiché molti illeciti (come il lavoro sommerso o i guadagni su piattaforme estere) sfuggono per natura alle banche dati nel momento in cui viene presentata la domanda.
L’architettura dell’Assegno di Inclusione ha indubbiamente modificato la tempistica della risposta statale: incrociando preventivamente i dati di INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia e anagrafi comunali, il sistema attuale ha bloccato sul nascere oltre 330.000 richieste irregolari prima ancora che venisse versata la prima mensilità. Tuttavia, questa stretta burocratica ha finito per colpire soprattutto i cosiddetti “falsi negativi” — ovvero i poveri reali esclusi per cavilli o mancanza dei requisiti anagrafici — senza riuscire a fermare i truffatori più scaltri, spostando semplicemente l’emergenza sociale dagli uffici dell’INPS alle porte della Caritas
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