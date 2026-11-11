Caccia F-35, il conto sale a 20,8 miliardi: la corsa ai cieli che divide l’Italia tra sicurezza NATO e tagli al welfare

Un nuovo assegno da 7,3 miliardi di euro per potenziare la flotta dei cacciabombardieri americani F-35, mentre nelle piazze e nelle aule parlamentari monta la protesta per il futuro di sanità, scuola e servizi pubblici. È questo lo scenario che si è aperto a Roma in questi giorni di novembre, dopo l’arrivo alle Camere dello schema di decreto ministeriale con cui il governo aggiorna il programma di acquisto dei velivoli prodotti da Lockheed Martin. Un provvedimento che porta il costo complessivo dell’operazione per le casse dello Stato da 13,5 a 20,84 miliardi di euro entro il 2039, a fronte di una riduzione del numero totale di aerei previsti, che passano dai 131 ipotizzati nel 2009 agli attuali 115.
Al di là delle polemiche politiche immediate, la vicenda riapre una frattura profonda sulle priorità strategiche ed economiche del Paese, mettendo a confronto le ragioni della difesa e dell’industria con la tenuta dello stato sociale.
I pro: sicurezza nazionale, alleanze e primato tecnologico
Per comprendere perché governi di diverso orientamento abbiano confermato negli anni l’adesione al programma, occorre guardare alla postura geopolitica dell’Italia. Secondo lo Stato Maggiore della Difesa e l’esecutivo, l’F-35 non è un semplice aereo da guerra, ma il pilastro tecnologico su cui si basa la difesa collettiva della NATO. Dotarsi di velivoli di quinta generazione significa garantire l’interoperabilità con gli Stati Uniti e con i principali partner europei in un contesto internazionale segnato da crescenti instabilità.
Sul piano industriale, i sostenitori del progetto puntano il dito sul polo di Cameri, in Piemonte. Lo stabilimento novarese ospita l’unica linea di assemblaggio finale (FACO) e centro di manutenzione esistente fuori dal territorio americano. Questo ruolo consente all’industria italiana, guidata da Leonardo, di presidiare la fascia più avanzata dell’aerospazio globale, mantenendo competenze ingegneristiche di altissimo livello che altrimenti migrerebbero verso altri paesi europei. Inoltre, come ricordato in passato anche dagli organi di controllo contabile, un eventuale ritiro dal programma comporterebbe penali onerosissime e la perdita immediata delle commesse già acquisite.
I contro: costi lievitati, ritorni ridimensionati e dipendenza dagli USA
Sul piatto opposto della bilancia pesano però criticità tecniche ed economiche sempre più difficili da ignorare. La prima riguarda il divario tra le promesse iniziali e i risultati reali. Secondo una relazione della Corte dei Conti del maggio 2026, l’impatto occupazionale generato in Italia tra impieghi diretti e indotto si è fermato a 3.861 posti di lavoro, ben lontano dai 10.000 annunciati all’avvio del progetto. Anche i ritorni industriali per le aziende italiane sono risultati inferiori alle attese, attestandosi a circa 7,4 miliardi di dollari contro i 9,62 miliardi stimati in origine.
A questo si aggiunge il nodo della sovranità operativa. L’F-35 è una piattaforma fortemente centralizzata: gli Stati Uniti detengono il controllo esclusivo dei codici sorgente principali e gestiscono i server logistici e di aggiornamento dei dati sulle minacce. Per molti analisti e per le forze di opposizione, questo crea una dipendenza strutturale da Washington, limitando di fatto l’autonomia strategica nazionale in caso di crisi non condivise con l’alleato americano.
L’effetto sulle casse pubbliche: il dilemma tra armamenti e servizi essenziali
Il punto più sensibile per l’opinione pubblica riguarda però il cosiddetto “costo opportunità”, ovvero ciò a cui lo Stato rinuncia ogni volta che vincola miliardi di euro su orizzonti pluriennali. Sebbene i 7,3 miliardi aggiuntivi siano spalmabili fino al 2039 e inseriti nei bilanci della Difesa, la loro approvazione avviene in contemporanea con la discussione sulla Legge di Bilancio 2027, caratterizzata da margini finanziari estremamente ristretti.
È proprio su questo terreno che si salda la protesta di sindacati, studenti e partiti di opposizione, culminata nella proclamazione dello sciopero generale del 20 novembre. Le critiche convergono su tre settori chiave del welfare:
- Sanità pubblica: Mentre il sistema sanitario nazionale affronta la carenza di medici e infermieri, il nodo delle liste d’attesa e l’aumento della spesa privata a carico delle famiglie, destinare oltre 7 miliardi ai caccia viene giudicato un segnale politico in controtendenza rispetto alle emergenze quotidiane dei cittadini.
- Scuola e Università: Il mondo dell’istruzione lamenta da anni risorse insufficienti per il rinnovo dei contratti, la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica e il diritto allo studio. La percezione di una facilità di spesa per il comparto militare rispetto ai vincoli imposti a scuole e atenei alimenta il malcontento sociale.
- Welfare e potere d’acquisto: Con salari reali ancora sotto pressione e una transizione demografica che richiede maggiori investimenti su pensioni e non autosufficienza, ogni miliardo immobilizzato in programmi d’arma riduce lo spazio fiscale per politiche redistributive e di sostegno al reddito.
Una scelta di campo
Il decreto sugli F-35, che dovrà ricevere il parere delle commissioni parlamentari entro il 13 dicembre, mette dunque l’Italia davanti a una scelta politica netta. Da una parte la volontà di rispettare gli impegni atlantici e difendere una nicchia industriale ad alta tecnologia; dall’altra il rischio di approfondire la frattura con una parte consistente del Paese, che chiede allo Stato di investire prima di tutto nella sicurezza sociale, nella salute e nell’istruzione.
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